Почему новый кроссовер Volkswagen стал доступнее привычных конкурентов

Volkswagen Tharu XR из Китая удивил ценой на российском рынке

На рынке появились новые авто по неожиданной цене. Модель из Китая вызвала интерес. Сравнение с другими кроссоверами в своем классе приятно удивляет. Подробности о комплектациях и особенностях.

На рынке появились новые авто по неожиданной цене. Модель из Китая вызвала интерес. Сравнение с другими кроссоверами в своем классе приятно удивляет. Подробности о комплектациях и особенностях.

В 2026 году российские автолюбители столкнулись с неожиданным предложением: на популярных онлайн-площадках появилось более двухсот новых Volkswagen Tharu XR, доставленных из Китая. Эти компактные кроссоверы стали доступны благодаря параллельному импорту, что позволило установить стартовую цену от 1,54 миллиона рублей. Такой ценник оказался заметно ниже, чем у большинства соперников в этом сегменте.

Покупателям предоставлен выбор: приобрести автомобиль из наличия или оформить заказ. Минимальная стоимость зафиксирована у продавца из Владивостока - речь идет о версии Sharp. В других городах, например, в Чебоксарах и Подмосковье, цена под заказ начинается с 1,73 миллиона рублей, а в Москве доходит до 1,85 миллиона. Если же рассматривать машины, уже находящиеся на складе, то их стоимость выше: от 2,2 миллиона в Ростове-на-Дону и Магнитогорске до 2,65 миллиона в Казани и столице. Аналогичные предложения встречаются и в других регионах страны.

Для сравнения, Tenet T4, собираемый в Калуге, стартует с отметки 2,169 миллиона рублей, Haval Jolion - с 2,449 миллиона, а Geely Coolray предлагается за 2,894 миллиона. Таким образом, Tharu XR выделяется на фоне конкурентов не только происхождением, но и привлекательной стоимостью.

Модель Tharu XR была создана совместным предприятием SAIC Volkswagen специально для китайского рынка. По своим размерам автомобиль близок к Skoda Karoq: длина - 4355 мм, ширина - 1762 мм, высота - 1605 мм, а колесная база составляет 2651 мм. В зависимости от выбранной комплектации, покупатели могут рассчитывать либо на 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. с шестиступенчатым автоматом, либо на турбированный мотор того же объема, выдающий 160 л.с. и работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.

В базовой версии Sharp предусмотрены цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, панорамная крыша с шторкой и кондиционер. Такой набор опций делает автомобиль привлекательным для тех, кто ищет современный и функциональный транспорт по разумной цене.

Появление большого количества объявлений о продаже Tharu XR говорит о том, что серые импортеры активно ищут новые ниши на рынке. Однако стоит учитывать, что низкая стоимость зачастую обусловлена минимальным набором опций и отсутствием официальной гарантии от производителя на территории России.

Эксперты отмечают, что интерес к новым моделям из Китая продолжает расти, особенно на фоне ограниченного выбора среди официальных дилеров. Для многих покупателей привлекательность Tharu XR заключается не только в цене, но и в возможности получить современный автомобиль с достойными характеристиками без лишних переплат.