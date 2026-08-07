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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 15:04

Volkswagen Tharu XR: кроссовер с классическим мотором и АКПП за 2 млн рублей

Volkswagen Tharu XR: кроссовер с классическим мотором и АКПП за 2 млн рублей

Атмосферник и АКПП за 2 млн: VW Tharu XR — идеальный «серый» кроссовер для тех, кто боится вариаторов

Volkswagen Tharu XR: кроссовер с классическим мотором и АКПП за 2 млн рублей

Volkswagen Tharu XR быстро набирает популярность в России благодаря простому атмосферному двигателю, классической автоматической коробке передач и доступной цене. Модель выделяется на фоне конкурентов своей надежностью и практичностью, что особенно актуально в условиях нынешнего рынка.

Volkswagen Tharu XR быстро набирает популярность в России благодаря простому атмосферному двигателю, классической автоматической коробке передач и доступной цене. Модель выделяется на фоне конкурентов своей надежностью и практичностью, что особенно актуально в условиях нынешнего рынка.

На российском рынке все чаще обращают внимание на автомобили с проверенными техническими решениями. В условиях, когда большинство новых кроссоверов оснащаются турбомоторами и вариаторами, Volkswagen Tharu XR выделяется своей простотой и надежностью. Эта модель, появившаяся у нас благодаря параллельному импорту, сочетает в себе классический атмосферный двигатель и автоматическую коробку передач, что делает ее особенно привлекательной для тех, кто ценит долговечность и минимальные риски при эксплуатации.

Volkswagen Tharu XR - это компактный кроссовер, который по габаритам и концепции близок к Taos, ранее официально продававшемуся в России. Дизайн выполнен в духе Tiguan, что придает автомобилю современный и узнаваемый облик. Несмотря на ориентацию на молодую аудиторию, Tharu XR не жертвует практичностью: просторный салон, вместительный багажник на 445 литров и продуманная эргономика делают его удобным для повседневных задач. В отделке багажного отсека используется ворс, что защищает боковины от повреждений при перевозке крупногабаритных вещей.

В интерьере преобладают механические кнопки, что особенно ценят водители, привыкшие к классическим решениям. Центральная консоль оснащена сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также привычным блоком управления климатом. В максимальной комплектации предусмотрен подогрев передних сидений, что редко встречается у китайских версий автомобилей этого класса. На втором ряду достаточно места для взрослых пассажиров, есть отдельные воздуховоды и разъемы USB, включая современный Type-C. Панорамная крыша с люком добавляет ощущение простора.

Главная техническая особенность Tharu XR - 1,5-литровый атмосферный двигатель DRZ (EA211) мощностью 110 л.с., работающий на бензине АИ-92. Этот мотор хорошо знаком российским автовладельцам по моделям Polo и Skoda Rapid, где он зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый. В паре с ним идет классическая 6-ступенчатая АКПП Aisin, которая также давно используется на массовых моделях и не вызывает нареканий по надежности. Средний расход топлива составляет 6,4 литра на 100 км в смешанном цикле, что позволяет экономить на эксплуатации.

Компактные размеры не мешают Tharu XR быть практичным: дорожный просвет 176 мм, полностью светодиодная оптика и заводской пакет «антихром» с черными дисками подчеркивают современный стиль. Кузов защищен пластиковым обвесом, а задняя часть повторяет классический Tharu. Благодаря колесной базе 2651 мм, на втором ряду комфортно даже в дальней поездке.

Поставки Tharu XR в Россию осуществляются через компании, специализирующиеся на параллельном импорте. Стоимость базовой комплектации Entry начинается от 2 020 000 рублей, а более оснащенной Comfort - от 2 310 000 рублей. 

Интерес к простым и надежным моделям объясняется не только техническими особенностями, но и общей ситуацией на рынке. Многие автолюбители ищут альтернативу сложным турбированным моторам и роботизированным коробкам, которые могут потребовать дорогостоящего обслуживания. На этом фоне Tharu XR выглядит как рациональный выбор для тех, кто ценит предсказуемость и простоту. Интерес к необычным для российского рынка моделям подтверждается и другими примерами: японский владелец Lada Largus Cross отметил в своем опыте эксплуатации российской модели ряд неожиданных плюсов, что говорит о востребованности простых и понятных решений.

Упомянутые модели: Volkswagen Tharu, Skoda Rapid (от 1 051 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Skoda, KIA
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