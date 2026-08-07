Атмосферник и АКПП за 2 млн: VW Tharu XR — идеальный «серый» кроссовер для тех, кто боится вариаторов

7 августа 2026, 15:04
Volkswagen Tharu XR: кроссовер с классическим мотором и АКПП за 2 млн рублей
Volkswagen Tharu XR: кроссовер с классическим мотором и АКПП за 2 млн рублей
Volkswagen Tharu XR быстро набирает популярность в России благодаря простому атмосферному двигателю, классической автоматической коробке передач и доступной цене. Модель выделяется на фоне конкурентов своей надежностью и практичностью, что особенно актуально в условиях нынешнего рынка.
На российском рынке все чаще обращают внимание на автомобили с проверенными техническими решениями. В условиях, когда большинство новых кроссоверов оснащаются турбомоторами и вариаторами, Volkswagen Tharu XR выделяется своей простотой и надежностью. Эта модель, появившаяся у нас благодаря параллельному импорту, сочетает в себе классический атмосферный двигатель и автоматическую коробку передач, что делает ее особенно привлекательной для тех, кто ценит долговечность и минимальные риски при эксплуатации.
Volkswagen Tharu XR - это компактный кроссовер, который по габаритам и концепции близок к Taos, ранее официально продававшемуся в России. Дизайн выполнен в духе Tiguan, что придает автомобилю современный и узнаваемый облик. Несмотря на ориентацию на молодую аудиторию, Tharu XR не жертвует практичностью: просторный салон, вместительный багажник на 445 литров и продуманная эргономика делают его удобным для повседневных задач. В отделке багажного отсека используется ворс, что защищает боковины от повреждений при перевозке крупногабаритных вещей.
В интерьере преобладают механические кнопки, что особенно ценят водители, привыкшие к классическим решениям. Центральная консоль оснащена сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также привычным блоком управления климатом. В максимальной комплектации предусмотрен подогрев передних сидений, что редко встречается у китайских версий автомобилей этого класса. На втором ряду достаточно места для взрослых пассажиров, есть отдельные воздуховоды и разъемы USB, включая современный Type-C. Панорамная крыша с люком добавляет ощущение простора.
Главная техническая особенность Tharu XR - 1,5-литровый атмосферный двигатель DRZ (EA211) мощностью 110 л.с., работающий на бензине АИ-92. Этот мотор хорошо знаком российским автовладельцам по моделям Polo и Skoda Rapid, где он зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый. В паре с ним идет классическая 6-ступенчатая АКПП Aisin, которая также давно используется на массовых моделях и не вызывает нареканий по надежности. Средний расход топлива составляет 6,4 литра на 100 км в смешанном цикле, что позволяет экономить на эксплуатации.
Компактные размеры не мешают Tharu XR быть практичным: дорожный просвет 176 мм, полностью светодиодная оптика и заводской пакет «антихром» с черными дисками подчеркивают современный стиль. Кузов защищен пластиковым обвесом, а задняя часть повторяет классический Tharu. Благодаря колесной базе 2651 мм, на втором ряду комфортно даже в дальней поездке.
Поставки Tharu XR в Россию осуществляются через компании, специализирующиеся на параллельном импорте. Стоимость базовой комплектации Entry начинается от 2 020 000 рублей, а более оснащенной Comfort - от 2 310 000 рублей.
Интерес к простым и надежным моделям объясняется не только техническими особенностями, но и общей ситуацией на рынке. Многие автолюбители ищут альтернативу сложным турбированным моторам и роботизированным коробкам, которые могут потребовать дорогостоящего обслуживания. На этом фоне Tharu XR выглядит как рациональный выбор для тех, кто ценит предсказуемость и простоту. Интерес к необычным для российского рынка моделям подтверждается и другими примерами: японский владелец Lada Largus Cross отметил в своем опыте эксплуатации российской модели ряд неожиданных плюсов, что говорит о востребованности простых и понятных решений.
Похожие материалы Фольксваген, Шкода, Киа
-
06.08.2026, 12:34
Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке
Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.Читать далее
-
28.07.2026, 11:49
Volkswagen Tharu XR из Китая удивил ценой на российском рынке
На рынке появились новые авто по неожиданной цене. Модель из Китая вызвала интерес. Сравнение с другими кроссоверами в своем классе приятно удивляет. Подробности о комплектациях и особенностях.Читать далее
-
12.07.2026, 19:23
Сколько реально служат моторы и коробки Skoda Rapid на российском рынке
Skoda Rapid остается востребованным на вторичном рынке России даже после ухода бренда. В материале - анализ ресурса двигателей и коробок передач этой модели, а также причины, по которым Rapid часто выбирают для такси и личного пользования. Актуально для тех, кто ищет надежный автомобиль в условиях ограниченного выбора.Читать далее
-
03.07.2026, 12:22
Lada Vesta против Skoda Rapid: опыт эксплуатации после 80 000 км и реальные проблемы
Сравнение Lada Vesta и Skoda Rapid спустя шесть лет эксплуатации выявило неожиданные различия в надежности, комфорте и затратах на обслуживание. В условиях роста цен на автомобили этот опыт особенно актуален для российских водителей.Читать далее
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
08.05.2026, 07:04
Volkswagen T-Cross выходит на российский рынок: цена ниже конкурентов и новые опции
В России стартовали продажи кроссовера Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей. Модель выделяется не только доступной стоимостью, но и расширенным оснащением, что делает ее привлекательной альтернативой на фоне подорожавших китайских и локализованных аналогов. Эксперты отмечают, что интерес к европейским автомобилям сохраняется даже при доминировании китайских брендов.Читать далее
-
06.05.2026, 04:18
Цены на подержанные авто у дилеров: неожиданные факты и новые тренды рынка
Свежий анализ рынка показал: некоторые популярные автомобили с пробегом у официальных дилеров стоят дешевле, чем у частных продавцов. Эксперты раскрыли, какие модели выгоднее искать в автосалонах и почему это стало возможным именно сейчас.Читать далее
-
05.05.2026, 23:27
Эксперт назвал цену, при которой новые иномарки снова станут массовыми в России
Сергей Целиков из «Автостата» уверен: только возвращение доступных иномарок с ценой до 1,5 млн рублей способно оживить рынок новых автомобилей в России. Какие факторы реально влияют на спрос и почему прежние модели так важны - в материале.Читать далее
-
05.05.2026, 15:03
Российский авторынок застыл: что мешает продажам выйти за пределы 1,4 млн машин в год
Продажи новых автомобилей в России уже несколько лет не могут преодолеть отметку в 1,4 млн штук. Эксперты выделяют две причины, которые сдерживают развитие рынка. Почему ситуация не меняется и что может стать толчком для роста - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.05.2026, 10:47
Какие подержанные авто в России чаще всего скрывают аварии и штрафы
Эксперты выявили модели, которые чаще других продаются после ДТП, с долгами и таксичным прошлым. Анализ более 15 тысяч проверок за февраль 2026 года показал тревожные тенденции на рынке подержанных машин. Почему стоит быть особенно внимательным при покупке - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Шкода, Киа
-
06.08.2026, 12:34
Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке
Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.Читать далее
-
28.07.2026, 11:49
Volkswagen Tharu XR из Китая удивил ценой на российском рынке
На рынке появились новые авто по неожиданной цене. Модель из Китая вызвала интерес. Сравнение с другими кроссоверами в своем классе приятно удивляет. Подробности о комплектациях и особенностях.Читать далее
-
12.07.2026, 19:23
Сколько реально служат моторы и коробки Skoda Rapid на российском рынке
Skoda Rapid остается востребованным на вторичном рынке России даже после ухода бренда. В материале - анализ ресурса двигателей и коробок передач этой модели, а также причины, по которым Rapid часто выбирают для такси и личного пользования. Актуально для тех, кто ищет надежный автомобиль в условиях ограниченного выбора.Читать далее
-
03.07.2026, 12:22
Lada Vesta против Skoda Rapid: опыт эксплуатации после 80 000 км и реальные проблемы
Сравнение Lada Vesta и Skoda Rapid спустя шесть лет эксплуатации выявило неожиданные различия в надежности, комфорте и затратах на обслуживание. В условиях роста цен на автомобили этот опыт особенно актуален для российских водителей.Читать далее
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
08.05.2026, 07:04
Volkswagen T-Cross выходит на российский рынок: цена ниже конкурентов и новые опции
В России стартовали продажи кроссовера Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей. Модель выделяется не только доступной стоимостью, но и расширенным оснащением, что делает ее привлекательной альтернативой на фоне подорожавших китайских и локализованных аналогов. Эксперты отмечают, что интерес к европейским автомобилям сохраняется даже при доминировании китайских брендов.Читать далее
-
06.05.2026, 04:18
Цены на подержанные авто у дилеров: неожиданные факты и новые тренды рынка
Свежий анализ рынка показал: некоторые популярные автомобили с пробегом у официальных дилеров стоят дешевле, чем у частных продавцов. Эксперты раскрыли, какие модели выгоднее искать в автосалонах и почему это стало возможным именно сейчас.Читать далее
-
05.05.2026, 23:27
Эксперт назвал цену, при которой новые иномарки снова станут массовыми в России
Сергей Целиков из «Автостата» уверен: только возвращение доступных иномарок с ценой до 1,5 млн рублей способно оживить рынок новых автомобилей в России. Какие факторы реально влияют на спрос и почему прежние модели так важны - в материале.Читать далее
-
05.05.2026, 15:03
Российский авторынок застыл: что мешает продажам выйти за пределы 1,4 млн машин в год
Продажи новых автомобилей в России уже несколько лет не могут преодолеть отметку в 1,4 млн штук. Эксперты выделяют две причины, которые сдерживают развитие рынка. Почему ситуация не меняется и что может стать толчком для роста - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.05.2026, 10:47
Какие подержанные авто в России чаще всего скрывают аварии и штрафы
Эксперты выявили модели, которые чаще других продаются после ДТП, с долгами и таксичным прошлым. Анализ более 15 тысяч проверок за февраль 2026 года показал тревожные тенденции на рынке подержанных машин. Почему стоит быть особенно внимательным при покупке - в нашем материале.Читать далее