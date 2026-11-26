Как купить новый кроссовер Volkswagen в России дешевле 2 млн рублей

В России уже есть в наличии несколько сотен Volkswagen Tharu XR. В Красноярске и Кемерове цены начинаются с 2,15 млн рублей, а заказ из Китая обходится дешевле. Для турбоверсии льготный утильсбор недоступен, это меняет итоговую стоимость.

В России уже есть в наличии несколько сотен Volkswagen Tharu XR. В Красноярске и Кемерове цены начинаются с 2,15 млн рублей, а заказ из Китая обходится дешевле. Для турбоверсии льготный утильсбор недоступен, это меняет итоговую стоимость.

Для базового Volkswagen Tharu XR при ввозе физическим лицом действует льготный утильсбор, 3400 рублей. Турбоверсия с семиступенчатой DSG DQ200 под эту ставку не подходит: коммерческий сбор увеличивает цену примерно на 800 тысяч рублей. Итоговая стоимость зависит от способа оформления и ввоза автомобиля.

Несколько сотен новых машин уже есть в России, пишет «Автоновости дня». Поставки идут из Китая неофициально, в рамках параллельного импорта; официального запуска Tharu XR российским дистрибьютором Volkswagen не объявляли. Заказать кроссовер с доставкой и льготным утильсбором можно за 1,84-1,95 млн рублей. В наличии в Красноярске и Кемерове цены начинаются от 2,15 млн рублей. В Москве и Петербурге автомобили с коммерческим сбором стоят примерно 2,8-3 млн рублей, подобные же цены указаны для Подмосковья.

Tharu XR, известный в Китае как 途岳新锐, это более компактную и доступную версию семейства Tharu. Кроссовер построен на платформе MQB-A0 и имеет передний привод.

У модели две бензиновые версии с двигателями объемом 1498 см³. Атмосферный мотор развивает 110 л.с. и 141 Н·м, работает с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом. Турбированный 1.5 TSI выдает 160 л.с. и 250 Н·м в диапазоне 1750-4000 об/мин; ему положена семиступенчатая роботизированная коробка DSG DQ200 с сухими сцеплениями. Для турбоверсии заявлены разгон до 100 км/ч за 8,8-9 секунд и максимальная скорость около 190 км/ч. Расход по китайскому циклу WLTC составляет 5,7 л на 100 км. Для атмосферной модификации приводятся ориентиры около 12 секунд до 100 км/ч и 6,5 л на 100 км по WLTC.

Длина Tharu XR составляет 4355 мм, ширина - 1762 мм. Высота достигает 1605 мм, колесная база - 2651 мм. Снаряженная масса указана на уровне примерно 1335 кг, объем топливного бака - 45 литров. В зависимости от комплектации предусмотрены цифровая панель приборов и климат-контроль. Также доступны подогрев передних сидений, панорамная крыша или адаптивный круиз-контроль. Мультимедийная система с экраном диагональю 8 или 9,2 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

На фоне Lada Azimut Tharu XR короче на 61 мм и уже на 76 мм. Разница в колесной базе составляет 24 мм в пользу тольяттинской модели. Продажи Azimut должны начаться 1 декабря; цену пока не назвали. В «АвтоВАЗе» обещают установить ее примерно на 10% ниже стоимости сопоставимых комплектаций конкурентов. Схема ввоза влияет на цену и других китайских машин, как показывает разбор похожей модели.