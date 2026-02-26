Схема «серого» импорта: Volkswagen Tharu XR добрался до дилеров РФ — цены от 1,89 млн рублей

Новый кроссовер Volkswagen из Китая появился у дилеров РФ: цены от 1,89 до 2,8 млн рублей

В 2026 году россияне получили шанс купить свежий Volkswagen Tharu XR по цене от 1,89 млн рублей. Почему дилеры массово везут эти кроссоверы из Китая, как устроена схема с утильсбором и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

В 2026 году россияне получили шанс купить свежий Volkswagen Tharu XR по цене от 1,89 млн рублей. Почему дилеры массово везут эти кроссоверы из Китая, как устроена схема с утильсбором и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей открылась новая возможность приобрести современный кроссовер по доступной цене. На фоне ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили возвращение Volkswagen Tharu XR на рынок стало важным событием. Дилеры и частные компании активно осуществляют доставку техники из Китая, используя особенности российского законодательства для снижения итоговой стоимости этой продукции.

Основная причина снижения цен — мощность базовых версий Tharu XR. Благодаря этому, автомобили пользуются льготными ставкам утилизационного сбора, что позволяет сэкономить при ввозе. В результате стоимость кроссовера в разных регионах России заметно различается, но остается ниже, чем у многих конкурентов.

Так, в Кемерово минимальная цена на Volkswagen Tharu XR составляет 1 890 000 рублей, в Санкт-Петербурге - от 1 948 000 рублей, в Перми и Симферополе - от 1 990 000 рублей, в Чебоксарах - от 2 005 000 рублей, в Самаре - от 2 091 000 рублей, а в Омске - от 2. 110 000 рублей. В Москве, Подмосковье, Казани и Тюмени дилеры просят за новый кроссовер от 2 130 000 рублей. Как отмечают эксперты, разница в цене обосновывается не только с логистикой, но и спросом в конкретных регионах.

Комплектации Tharu XR различаются по типу двигателя и трансмиссии. Самые доступные версии оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. в комплекте с шестиступенчатым автоматом. Более дорогие варианты предусматривают 1,5-литровый турбированный двигатель на 160 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. За турбоверсию просят минимум 2 040 000 рублей, а если поставки из Франции - средняя цена поднимается до 2 800 000 рублей.

Интересно, что подобная схема ввоза и продажи новых автомобилей из Китая становится все более популярной среди российских дилеров. Это позволяет расширить ассортимент и предложить покупателям свежие модели, которые официально не представлены на рынке. Например, недавно на рынке появился редкий гражданский внедорожник, и его необычная цена вызвала немало обсуждений среди автолюбителей. Подробнее о том, почему такие машины стоят дороже, можно узнать в материале о продаже уникального ГАЗ-2330 «Тигр» с пробегом .

Как сообщает Российская газета, интерес к новым кроссоверам из Китая является не только ценным, но и позволяет получить современный автомобиль с актуальными опциями и передовым развитием. В условиях, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, такие предложения становятся сегодня находкой для тех, кто ищет баланс между стоимостью и качеством.