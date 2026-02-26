Схема «серого» импорта: Volkswagen Tharu XR добрался до дилеров РФ — цены от 1,89 млн рублей

26 февраля 2026, 08:41
Новый кроссовер Volkswagen из Китая появился у дилеров РФ: цены от 1,89 до 2,8 млн рублей
Новый кроссовер Volkswagen из Китая появился у дилеров РФ: цены от 1,89 до 2,8 млн рублей
В 2026 году россияне получили шанс купить свежий Volkswagen Tharu XR по цене от 1,89 млн рублей. Почему дилеры массово везут эти кроссоверы из Китая, как устроена схема с утильсбором и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей открылась новая возможность приобрести современный кроссовер по доступной цене. На фоне ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили возвращение Volkswagen Tharu XR на рынок стало важным событием. Дилеры и частные компании активно осуществляют доставку техники из Китая, используя особенности российского законодательства для снижения итоговой стоимости этой продукции.
Основная причина снижения цен — мощность базовых версий Tharu XR. Благодаря этому, автомобили пользуются льготными ставкам утилизационного сбора, что позволяет сэкономить при ввозе. В результате стоимость кроссовера в разных регионах России заметно различается, но остается ниже, чем у многих конкурентов.
Так, в Кемерово минимальная цена на Volkswagen Tharu XR составляет 1 890 000 рублей, в Санкт-Петербурге - от 1 948 000 рублей, в Перми и Симферополе - от 1 990 000 рублей, в Чебоксарах - от 2 005 000 рублей, в Самаре - от 2 091 000 рублей, а в Омске - от 2. 110 000 рублей. В Москве, Подмосковье, Казани и Тюмени дилеры просят за новый кроссовер от 2 130 000 рублей. Как отмечают эксперты, разница в цене обосновывается не только с логистикой, но и спросом в конкретных регионах.
Комплектации Tharu XR различаются по типу двигателя и трансмиссии. Самые доступные версии оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. в комплекте с шестиступенчатым автоматом. Более дорогие варианты предусматривают 1,5-литровый турбированный двигатель на 160 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. За турбоверсию просят минимум 2 040 000 рублей, а если поставки из Франции - средняя цена поднимается до 2 800 000 рублей.
Интересно, что подобная схема ввоза и продажи новых автомобилей из Китая становится все более популярной среди российских дилеров. Это позволяет расширить ассортимент и предложить покупателям свежие модели, которые официально не представлены на рынке. Например, недавно на рынке появился редкий гражданский внедорожник, и его необычная цена вызвала немало обсуждений среди автолюбителей. Подробнее о том, почему такие машины стоят дороже, можно узнать в материале о продаже уникального ГАЗ-2330 «Тигр» с пробегом .
Как сообщает Российская газета, интерес к новым кроссоверам из Китая является не только ценным, но и позволяет получить современный автомобиль с актуальными опциями и передовым развитием. В условиях, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, такие предложения становятся сегодня находкой для тех, кто ищет баланс между стоимостью и качеством.
Похожие материалы Фольксваген
-
22.01.2026, 10:57
В Россию массово завозят новые Toyota, Volkswagen и Audi с выгодным утильсбором
В 2026 году российский рынок удивил новыми моделями. Дилеры расширили ассортимент авто до 160 л.с. Льготный утильсбор снизил цены. Какие машины появились и что изменилось - подробности в материале.Читать далее
-
09.08.2025, 16:13
В России стартовали продажи нового кроссовера Volkswagen Tharu 2025 модельного года с официальной сервисной поддержкой
Официальный дилер из Нижнего Новгорода предлагает к покупке кроссовер Volkswagen Tharu 2025 года. Автомобиль китайской сборки с турбомотором 1.5 л, полным приводом и богатой комплектацией оценен в 3,5 млн рублей и поставляется с двухлетней гарантией.Читать далее
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
22.01.2026, 10:57
В Россию массово завозят новые Toyota, Volkswagen и Audi с выгодным утильсбором
В 2026 году российский рынок удивил новыми моделями. Дилеры расширили ассортимент авто до 160 л.с. Льготный утильсбор снизил цены. Какие машины появились и что изменилось - подробности в материале.Читать далее
-
09.08.2025, 16:13
В России стартовали продажи нового кроссовера Volkswagen Tharu 2025 модельного года с официальной сервисной поддержкой
Официальный дилер из Нижнего Новгорода предлагает к покупке кроссовер Volkswagen Tharu 2025 года. Автомобиль китайской сборки с турбомотором 1.5 л, полным приводом и богатой комплектацией оценен в 3,5 млн рублей и поставляется с двухлетней гарантией.Читать далее
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее