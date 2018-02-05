5 февраля 2018, 16:31

Volkswagen Tiguan City уже в продаже

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на специальную версию компактного кроссовера Tiguan, получившую название City. Стоимость новинки с 17-дюймовыми легкосплавными дисками и светодиодной оптикой составляет от 1 629 000 рублей.
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  Volkswagen Tiguan City уже в продаже Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan City уже в продаже Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan City уже в продаже
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Volkswagen Tiguan
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 329 000 до 1 954 900 Р
Отзывов: 7
Новая комплектация Volkswagen Tiguan City предлагает хороший набор опций по выгодной цене. В перечень доступного оборудования входит адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон Side Assist, электропривод багажника, электронный помощник при парковке Park Assist и системой доступа и запуска двигателя без ключа. В салоне взгляд радует цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс Composition Media с цветным 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для передних кресел предусмотрен электропривод и функция массажа. Внешне Tiguan City отличается особым цветом кузова – белый металлик White Silver, 17-дюймовыми дисками и графичными светодиодными фарами и задними фонарями.

Стоимость Tiguan City зависит от типа двигателя и трансмиссии:
1.4 TSI (125 л.с.) 2WD DSG6 - 1 629 000 рублей
1.4 TSI (150 л.с.) 2WD DSG6 - 1 689 000 рублей
1.4 TSI (150 л.с.) 4WD DSG6 - 1 789 000 рублей
2.0 TSI (180 л.с.) 4WD DSG7 - 1 989 000 рублей
2.0 TDI (150 л.с.) 4WD DSG7 - 1 879 000 рублей

Volkswagen Tiguan второго поколения представили в 2015 году на Франкфуртском автосалоне. Кроссовер стал крупнее, колесная база увеличилась, а объем багажника вырос до 615 литров. При этом его масса уменьшилась на 50 кг. 
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Форум Volkswagen Tiguan
| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла в этой ...
Виталий
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Конечно не боец по бездорожью, они все не бойцы, кто поедет на машине за два ляма грязь месить, для этого есть УАЗ и НИВА , А если уж откровенно то машины с каждым годом все хуже и хуже но дороже и дороже. Половина опций вообще не нужна так же как и полный привод можно ставить б
Дмитрий
Volkswagen Tiguan получил новый двигатель
Хрень а не мотор 1.4 150 л.с битурбо , с ресурсом в 100 тыс км, и полным набором болячек , не ужели нельзя поставить нормальный мотор, или к нам поставляют только всякую ......
suomi
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Volkswagen Tiguan City уже в продаже
{{model_1731}}Новая комплектация Volkswagen Tiguan City предлагает хороший набор опций по выгодной цене. В перечень доступного оборудования входит адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон Side Assist, электропривод багажника, электронный помощник при парковке Park Assist и системой доступа и запуска двигателя без ключа. В салоне взгляд радует цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс Composition Media с цветным 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для передних кресел предусмотрен электропривод и функция массажа. Внешне Tiguan City отличается особым цветом кузова – белый металлик White Silver, 17-дюймовыми дисками и графичными светодиодными фарами и задними фонарями.Стоимость Tiguan City зависит от типа двигателя и трансмиссии:• 1.4 TSI (125 л.с.) 2WD DSG6 - 1 629 000 рублей• 1.4 TSI (150 л.с.) 2WD DSG6 - 1 689 000 рублей• 1.4 TSI (150 л.с.) 4WD DSG6 - 1 789 000 рублей• 2.0 TSI (180 л.с.) 4WD DSG7 - 1 989 000 рублей• 2.0 TDI (150 л.с.) 4WD DSG7 - 1 879 000 рублейVolkswagen Tiguan второго поколения представили в 2015 году на Франкфуртском автосалоне. Кроссовер стал крупнее, колесная база увеличилась, а объем багажника вырос до 615 литров. При этом его масса уменьшилась на 50 кг. 
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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