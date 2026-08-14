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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 10:03

Volkswagen Tiguan II: особенности эксплуатации, слабые места и нюансы покупки

Volkswagen Tiguan II: особенности эксплуатации, слабые места и нюансы покупки

Все, что нужно знать о Volkswagen Tiguan второго поколения – надежность, слабые места и эксплуатация

Volkswagen Tiguan II: особенности эксплуатации, слабые места и нюансы покупки

Volkswagen Tiguan второго поколения - кроссовер, который часто выбирают на вторичном рынке. Важно знать, какие плюсы и минусы скрывает эта модель, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами и проблемами после покупки. Разбираемся, что важно учесть именно сейчас.

Volkswagen Tiguan второго поколения - кроссовер, который часто выбирают на вторичном рынке. Важно знать, какие плюсы и минусы скрывает эта модель, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами и проблемами после покупки. Разбираемся, что важно учесть именно сейчас.

Volkswagen Tiguan второго поколения уверенно удерживает позиции одного из наиболее востребованных кроссоверов на российском рынке. С 2016 по 2024 год модель предлагалась в расширенной и удлиненной версии Allspace, которая не заставляла выбирать между вместительностью или третьим рядом сидений. Для многих покупателей аргументом становится клиренс от 189 до 200 мм и прочная подвеска, способная выдержать российские дороги.

В обычной версии длина Tiguan II составляет 4486 мм, а Allspace – 4728 мм. Это напрямую влияет на объём багажника: 700 литров у Allspace против 615 литров у пятиместной модификации. Однако третий ряд сидений в расширенной версии частично съедает полезное пространство, что стоит учитывать при выборе.

Большинство экземпляров на российском рынке были оснащены полным приводом, сборка для России производилась в Калуге до 2022 года. После рестайлинга 2020 года Tiguan II получил обновленную оптику, современную медиасистему и расширенный список опций, что заметно повышает интерес к моделям на вторичном рынке.

Среди сильных сторон отмечают отличную управляемость, эргономику салона и хорошую защиту кузова от коробки. Это особенно актуально для эксплуатации в регионах с суровым климатом и обилием реагентов на дорогах. Однако в линейке моторов недостаточно атмосферные двигатели, что не может укрепить приверженцев классических решений.

В гамме представлены только турбированные бензиновые агрегаты 1.4 (125 или 150 л.с.) и 2.0 (180 или 220 л.с.), а также дизель 2.0 (150 л.с.) с чугунным блоком. Турбомоторы первого поколения имели ряд проблем, но к выходу второго поколения их серьёзно доработали. У младших бензиновых моторов слабым видом считается сложный модуль с помпой и двумя термостатами, а также ремень привода ГРМ, требующий регулярного контроля. У старших агрегатов после 100 тысяч км могут возникнуть проблемы с водяным и масляным насосами, фазорегуляторами и цепью ГРМ. Масло рекомендуется менять через 7-8 тысяч км, ресурс бензиновых двигателей обычно достигает 250 тысяч км.

Дизельный мотор отличается большей выносливостью и практически не имеет слабых мест, но требует качественного топлива и регулярной очистки впускной системы, сажевого фильтра и клапана EGR. Обслуживание дизеля обходится дороже, однако его ресурс заметно выше бензиновых запчастей.

Коробки передач на Tiguan II разнообразны. Механика встречается только с базовым 125-сильным мотором и считается надежной, хотя иногда приводит к заднему подшипнику первого вала и муфтам синхронизаторов. В остальных версиях, кроме Allspace, устанавливались роботизированные коробки DQ250 и DQ500 с двумя мокрыми сцеплениями. К 2015 году их конструкция была доработана, и теперь они не являются проблемными, однако сцепление может быть заменено уже на 100 тысяч километров. В Allspace используется классический ступенчатый восьмиступенчатый автомат Aisin TG-81SC, который удается пройти до 300 тысяч км без серьезных поломок.

Система полного привода реализована через муфту BorgWagner (Haldex), отличающуюся высокой надежностью и хорошими внедорожными функциями. Ходовая часть ресурса достойный ресурс - более 120 тысяч км, однако сайлентблоки передних рычагов и стойки стабилизатора могут быть заменены раньше. Иногда на небольших пробегах наблюдается износ втулок рулевой машины, на котором видны стуки.

Мультимедийная система Tiguan II иногда выдает сбои, что характерно как для дорестайлинговых, так и для обновленных версий. В остальном электроника работает стабильно, серьезные поломки до 100 тысяч км случаются редко. После 150 тысяч км проверки возникают проблемы с электрикой, особенно в комплектациях с максимальным оснащением.

По результатам краш-тестов Euro NCAP 2016 года Tiguan II получил пять звезд безопасности: защита взрослых пассажиров - 96%, детей - 84%, пешеходов - 72%, система помощи водителю - 68%. Это обеспечивает высокий уровень пассивной и активной модели безопасности.

Для тех, кто выбирает Tiguan II с пробегом, важно учитывать не только технические тонкости, но и особенности трансмиссии. К примеру, выбор между «роботом» и классическим автоматом может зависеть от экономичности и комфорта. Об этом подробно рассказывается в материалах о различиях современных автоматических коробок передач , где эксперты объясняют, как трансмиссия влияет на использование и поведение автомобиля.

В целом Volkswagen Tiguan II выглядит сбалансированным вариантом для российских условий: надежная подвеска, достойная управляемость, широкий выбор комплектаций и высокий уровень безопасности. Однако потенциальным владельцам следует внимательно следить за состоянием моторов, трансмиссий и электроники, чтобы избежать неожиданных затрат после покупки. На рынке подержанных кроссоверов Tiguan II остается одним из наиболее рациональных и востребованных предложений, особенно для тех, кто ценит сочетание практичности и комфорта.

Упомянутые модели: Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
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