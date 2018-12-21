21 декабря 2018, 00:02
Volkswagen Tiguan обновил в России комплектации и цены
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Российский офис Volkswagen подробно рассказал о кроссовере Tiguan 2019 модельного года. Из прайс-листа убрали дизельные версии, немного скорректировали оснащение комплектаций и повысили цены.
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Не изменилась цена только начальной версии Trendline. Базовый Tiguan с 125-сильным двигателем и «механикой» стоит, как и прежде, от 1 399 000 рублей, а с 150-сильным агрегатом и «роботом» - не менее 1 549 000 рублей. При этом для комплектации Trendline некоторые приятные опции недоступны даже за доплату. Например, базовый кроссовер нельзя дооснастить адаптивными фарами Dynamic Light Assist или системой контроля рядности движения Lane Assist.
Остальные комплектации подорожали, в среднем, на 30 – 50 тысяч рублей. Версии Highline и Sportline получили в качестве штатного оборудования адаптивный свет, в других комплектациях (кроме начальной) он доступен опционально. В итоге, за самый дорогой Tiguan Sportline с топовым 2,0-литровым турбомотором (220 л.с.), 7-ступенчатым «роботом» DSG и полным приводом теперь придется отдать минимум 2 519 000 рублей. Дилеры уже принимают заказы.
Комментарии
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Комментарии пользователей
Петр21.12.2018 11:45
сумасшедший дом! За Тигуан 2,5 млн...сейчас можно Х3 купить за такие деньги...ну или на 100 тысяч дороже...
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Тойота для азиатов. Евроцеёц едет на немецкой машыне.
Конечно не боец по бездорожью, они все не бойцы, кто поедет на машине за два ляма грязь месить, для этого есть УАЗ и НИВА , А если уж откровенно то машины с каждым годом все хуже и хуже но дороже и дороже. Половина опций вообще не нужна так же как и полный привод можно ставить б
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