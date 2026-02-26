Что известно о будущей версии Tiguan R с мощной начинкой от Golf R и какими особенностями удивит кроссовер

26 февраля 2026, 12:01
Volkswagen Tiguan R 2027: новые детали, увеличенные тормоза и спортивные доработки
Volkswagen Tiguan готовится к выходу в версии R, которая обещает стать одной из самых интересных новинок 2027 года. Модель получит спортивные технологии от Golf R, включая мощную трансмиссию и доработанную выхлопную систему. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок кроссоверов.
В 2027 году Volkswagen Tiguan выходит на новый уровень: производитель готовится представить «заряженную» версию R, которая обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер среди компактных кроссоверов. Интерес к этой модели подогревает не только статус самого популярного внедорожника Volkswagen, но и тот факт, что Tiguan R получает технические решения, ранее доступные только для классического Golf R.
Главная интрига — сочетание компактных размеров и мощной начинки. По информации инсайдеров, Tiguan R оснащен системой полного привода с двухдисковым сцеплением на задней оси, что обеспечивает динамику, сравнимую с «горячими» хэтчбеками. Внешний вид автомобиля отличают увеличенные передние тормоза и переработанные воздухозаборники, которые придают ему спортивный характер. Особого внимания заслуживает новая выхлопная система с патрубками и заслонками: она не только подчеркивает агрессивный стиль, но и обеспечивает насыщенный звук на высоких оборотах.
В салоне располагаются фирменные спортивные сиденья, цифровая приборная панель и расширенный набор электронных ассистентов. Согласно предварительным данным, Tiguan R получит адаптивную подвеску и расширенные настройки режимов движения, которые позволяют водителю выбирать между комфортом и спортом. Важно отметить, что Volkswagen балансирует между повседневной практичностью и возможностями для активного вождения, что особенно актуально для российских дорог и климата.
Эксперты отмечают, что появление Tiguan R может изменить расстановку сил в сегменте компактных кроссоверов. Модель занимает нишу между более доступными версиями Tiguan и премиальными спортивными внедорожниками, отличаясь уникальным сочетанием цены, оснащения и динамики, подробнее можно узнать о том, какие нюансы стоит учитывать при выборе подержанного Tiguan .
Ожидается, что официальная премьера Volkswagen Tiguan R состоится ближе к концу 2026 года, а продажи стартуют в начале 2027-го. Уже сейчас автомобиль проходит сложные дорожные испытания, и судя по всему, инженеры уделяют особое внимание управляемости и безопасности. В условиях растущей конкуренции среди кроссоверов появление такой версии может стать главным аргументом в выборе Volkswagen для тех, кто ищет не просто семейный автомобиль, а универсальный инструмент для активной жизни.
Похожие материалы Фольксваген
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее
