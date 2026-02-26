Что известно о будущей версии Tiguan R с мощной начинкой от Golf R и какими особенностями удивит кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 12:01

Volkswagen Tiguan R 2027: новые детали, увеличенные тормоза и спортивные доработки

Volkswagen Tiguan R 2027: новые детали, увеличенные тормоза и спортивные доработки

Что известно о будущей версии Tiguan R с мощной начинкой от Golf R и какими особенностями удивит кроссовер

Volkswagen Tiguan R 2027: новые детали, увеличенные тормоза и спортивные доработки

Volkswagen Tiguan готовится к выходу в версии R, которая обещает стать одной из самых интересных новинок 2027 года. Модель получит спортивные технологии от Golf R, включая мощную трансмиссию и доработанную выхлопную систему. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок кроссоверов.

Volkswagen Tiguan готовится к выходу в версии R, которая обещает стать одной из самых интересных новинок 2027 года. Модель получит спортивные технологии от Golf R, включая мощную трансмиссию и доработанную выхлопную систему. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок кроссоверов.

В 2027 году Volkswagen Tiguan выходит на новый уровень: производитель готовится представить «заряженную» версию R, которая обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер среди компактных кроссоверов. Интерес к этой модели подогревает не только статус самого популярного внедорожника Volkswagen, но и тот факт, что Tiguan R получает технические решения, ранее доступные только для классического Golf R.

Главная интрига — сочетание компактных размеров и мощной начинки. По информации инсайдеров, Tiguan R оснащен системой полного привода с двухдисковым сцеплением на задней оси, что обеспечивает динамику, сравнимую с «горячими» хэтчбеками. Внешний вид автомобиля отличают увеличенные передние тормоза и переработанные воздухозаборники, которые придают ему спортивный характер. Особого внимания заслуживает новая выхлопная система с патрубками и заслонками: она не только подчеркивает агрессивный стиль, но и обеспечивает насыщенный звук на высоких оборотах.

В салоне располагаются фирменные спортивные сиденья, цифровая приборная панель и расширенный набор электронных ассистентов. Согласно предварительным данным, Tiguan R получит адаптивную подвеску и расширенные настройки режимов движения, которые позволяют водителю выбирать между комфортом и спортом. Важно отметить, что Volkswagen балансирует между повседневной практичностью и возможностями для активного вождения, что особенно актуально для российских дорог и климата.

Эксперты отмечают, что появление Tiguan R может изменить расстановку сил в сегменте компактных кроссоверов. Модель занимает нишу между более доступными версиями Tiguan и премиальными спортивными внедорожниками, отличаясь уникальным сочетанием цены, оснащения и динамики, подробнее можно узнать о том, какие нюансы стоит учитывать при выборе подержанного Tiguan .

Ожидается, что официальная премьера Volkswagen Tiguan R состоится ближе к концу 2026 года, а продажи стартуют в начале 2027-го. Уже сейчас автомобиль проходит сложные дорожные испытания, и судя по всему, инженеры уделяют особое внимание управляемости и безопасности. В условиях растущей конкуренции среди кроссоверов появление такой версии может стать главным аргументом в выборе Volkswagen для тех, кто ищет не просто семейный автомобиль, а универсальный инструмент для активной жизни.

Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Пермский край Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться