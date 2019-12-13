13 декабря 2019, 08:20
Volkswagen Tiguan впервые стал лидером петербургского авторынка
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Фото: Volkswagen
В ноябре 2019 года петербургские дилеры реализовали 9,1 тыс. легковых автомобилей или на 9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Первое место по объему продаж впервые досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan.
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Седан Volkswagen Polo, который весь год боролся с «Кретой» за первое место, в ноябре оказался лишь четвертым с показателем 344 автомобилей и падением на 9%. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Mitsubishi Outlander, на котором в минувшем месяце остановили свой выбор 319 петербуржцев (+8%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных новых легковых автомобилей петербургского авторынка в ноябре попали: Hyundai Solaris (291 экз.; -41%), Skoda Kodiaq (253 экз.; +6%), Skoda Rapid (229 экз.; -8%), Kia Optima (224 экз.; +84%) и Renault Duster (192 экз.; -8%).
Кроссовер Volkswagen Tiguan пользовался в ноябре хорошим спросом и в Москве. По итогам месяца он занял первое место в сегменте SUV (667 экз., +5%), потеснив бессменного лидера Hyundai Creta на второе место (664 экз., -4%). Третья строчка досталась Nissan Qashqai (586 экз.; +32%), четвертое – Skoda Kodiaq (554 экз.; +27%), пятое – Nissan X-Trail (368 экз.; -27%).
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Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
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Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
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