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13 декабря 2019, 08:20

Volkswagen Tiguan впервые стал лидером петербургского авторынка

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Фото: Volkswagen
В ноябре 2019 года петербургские дилеры реализовали 9,1 тыс. легковых автомобилей или на 9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Первое место по объему продаж впервые досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan.
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По данным аналитического агентства «Автостат», петербургский авторынок снизился в ноябре сразу на 9% до 9,1 тыс. проданных новых легковых автомобилей. Тем показательнее рост продаж сразу на 31%, зафиксированный у кроссовера Volkswagen Tiguan. Это позволило ему занять первое место с результатом 444 проданных машин. Вторая строчка досталось семейству Kia Rio, спрос на которое упал на 21% до 410 автомобилей. Бестселлер октября, Hyundai Creta, опустился на третье место – 409 автомобилей (+8%).

Седан Volkswagen Polo, который весь год боролся с «Кретой» за первое место, в ноябре оказался лишь четвертым с показателем 344 автомобилей и падением на 9%. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Mitsubishi Outlander, на котором в минувшем месяце остановили свой выбор 319 петербуржцев (+8%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных новых легковых автомобилей петербургского авторынка в ноябре попали: Hyundai Solaris (291 экз.; -41%), Skoda Kodiaq (253 экз.; +6%), Skoda Rapid (229 экз.; -8%), Kia Optima (224 экз.; +84%) и Renault Duster (192 экз.; -8%).

Кроссовер Volkswagen Tiguan пользовался в ноябре хорошим спросом и в Москве. По итогам месяца он занял первое место в сегменте SUV (667 экз., +5%), потеснив бессменного лидера Hyundai Creta на второе место (664 экз., -4%). Третья строчка досталась Nissan Qashqai (586 экз.; +32%), четвертое – Skoda Kodiaq (554 экз.; +27%), пятое – Nissan X-Trail (368 экз.; -27%).

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Форум Volkswagen Tiguan
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Volkswagen Tiguan впервые стал лидером петербургского авторынка
{{material_128379}}По данным аналитического агентства «Автостат», петербургский авторынок снизился в ноябре сразу на 9% до 9,1 тыс. проданных новых легковых автомобилей. Тем показательнее рост продаж сразу на 31%, зафиксированный у кроссовера Volkswagen Tiguan. Это позволило ему занять первое место с результатом 444 проданных машин. Вторая строчка досталось семейству Kia Rio, спрос на которое упал на 21% до 410 автомобилей. Бестселлер октября, Hyundai Creta, опустился на третье место – 409 автомобилей (+8%).Седан Volkswagen Polo, который весь год боролся с «Кретой» за первое место, в ноябре оказался лишь четвертым с показателем 344 автомобилей и падением на 9%. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Mitsubishi Outlander, на котором в минувшем месяце остановили свой выбор 319 петербуржцев (+8%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных новых легковых автомобилей петербургского авторынка в ноябре попали: Hyundai Solaris (291 экз.; -41%), Skoda Kodiaq (253 экз.; +6%), Skoda Rapid (229 экз.; -8%), Kia Optima (224 экз.; +84%) и Renault Duster (192 экз.; -8%).Кроссовер Volkswagen Tiguan пользовался в ноябре хорошим спросом и в Москве. По итогам месяца он занял первое место в сегменте SUV (667 экз., +5%), потеснив бессменного лидера Hyundai Creta на второе место (664 экз., -4%). Третья строчка досталась Nissan Qashqai (586 экз.; +32%), четвертое – Skoda Kodiaq (554 экз.; +27%), пятое – Nissan X-Trail (368 экз.; -27%).
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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