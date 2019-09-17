17 сентября 2019, 19:05
Volkswagen Tiguan вышел в «зимней» версии
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Фото: Volkswagen
В преддверии холодов российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новую комплектацию кроссовера Tiguan под говорящим названием Winter Edition («Зимний вариант»). Список оснащения включает широкий набор зимних опций.
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Комплектация Winter Edition предлагается для кроссоверов с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-диапазонным «автоматом» и передним или полным приводом.
Дополнительно можно дозаказать пакет Comfort Plus с камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, электроприводом двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также с противоугонной системой. Еще один пакет опций – Travel – включает эргономичные передние сидения, задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, полностью складную спинку переднего пассажирского кресла и складные столики в спинках передних кресел, тканевую отделку Rhombus и ящики для хранения под передними креслами.
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Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
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