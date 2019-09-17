Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 сентября 2019, 19:05

Volkswagen Tiguan вышел в «зимней» версии

  • 1098
  • 0
Фото: Volkswagen
В преддверии холодов российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новую комплектацию кроссовера Tiguan под говорящим названием Winter Edition («Зимний вариант»). Список оснащения включает широкий набор зимних опций.
Ранее мы писали
В компании Volkswagen приступили к разработке кроссоверов Tiguan нового поколения. Одну из самых удачных моделей ...
Читать далее
Базовый кроссовер Tiguan стоит от 1 559 000 рублей, а топовая версия с автоматической коробкой передач и полным приводом обойдется в 1 729 000 рублей. В набор штатного оборудования входят боковые зеркала с полным электропакетом, подогрев передних сидений и руля, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, а также форсунки стеклоомывателей с электрообогревом. В помощь водителю предусмотрен парковочный ассистент Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, ассистент движения на спуске (для полного привода), многофункциональный цветной дисплей на приборной панели, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями. Кроме того, «зимний» Tiguan оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Комплектация Winter Edition предлагается для кроссоверов с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-диапазонным «автоматом» и передним или полным приводом.

Дополнительно можно дозаказать пакет Comfort Plus с камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, электроприводом двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также с противоугонной системой. Еще один пакет опций – Travel – включает эргономичные передние сидения, задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, полностью складную спинку переднего пассажирского кресла и складные столики в спинках передних кресел, тканевую отделку Rhombus и ящики для хранения под передними креслами.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько просят за подержанные Honda CR-V третьего поколения
Лучшие спорткары мира 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Tiguan
Объявления о продаже Volkswagen Tiguan
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volkswagen Tiguan вышел в «зимней» версии
{{material_127134}}Базовый кроссовер Tiguan стоит от 1 559 000 рублей, а топовая версия с автоматической коробкой передач и полным приводом обойдется в 1 729 000 рублей. В набор штатного оборудования входят боковые зеркала с полным электропакетом, подогрев передних сидений и руля, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, а также форсунки стеклоомывателей с электрообогревом. В помощь водителю предусмотрен парковочный ассистент Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, ассистент движения на спуске (для полного привода), многофункциональный цветной дисплей на приборной панели, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями. Кроме того, «зимний» Tiguan оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.Комплектация Winter Edition предлагается для кроссоверов с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-диапазонным «автоматом» и передним или полным приводом.Дополнительно можно дозаказать пакет Comfort Plus с камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, электроприводом двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также с противоугонной системой. Еще один пакет опций – Travel – включает эргономичные передние сидения, задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, полностью складную спинку переднего пассажирского кресла и складные столики в спинках передних кресел, тканевую отделку Rhombus и ящики для хранения под передними креслами.
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Краснодар Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.