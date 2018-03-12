12 марта 2018, 21:55

Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин

Компания Volkswagen отправила Touareg нового поколения в путешествие из Братиславы в Пекин. Внедорожник выехал 1 марта и должен успеть за три недели преодолеть 16 000 километров, чтобы попасть на мировую премьеру, намеченную на 23 марта.
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  Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин
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фото
  
В Братиславе расположен завод Volkswagen. Здесь с 2002 года собирают внедорожники Touareg. Выпуск следующего поколения модели уже начался. Новый внедорожник, частично скрытый маскировочной пленкой, стартовал почти две недели назад. К настоящему моменту он уже пересек Словакию, Австрию, Чехию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, европейскую часть России и Казахстан. Сейчас Touareg приближается к степям Монголии. 

Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Уже на третий день путешествия Touareg добрался до Петербурга. Город встретил участников пробега солнечной морозной погодой. Особенно поразили путешественников люди, которые гуляли по льду Невы, катались там на лыжах, коньках и даже велосипедах. Неподалеку от Дворцовой площади автомобиль привлек внимание гаишников: подошли, спросили, что за модель и когда начнутся продажи в России. Стражи порядка даже разрешили Туарегу въехать под «кирпич», чтобы сделать несколько красочных фотографий. 

В Москве гостей ждал снегопад и пробки из-за многочисленных ДТП. В столице на Воробьевых горах к Туарегу также подошли полицейские, указав на нарушение правил разметки. Но, как сделали вывод путешественники, это был лишь повод, чтобы поближе рассмотреть новый внедорожник. После недолгих переговоров было получено устное разрешение на фотосессию.

Далее путь лежал мимо Тамбова и Саратова к границе с Казахстаном «через бескрайние поля, окруженные бесконечными лесами». Стоило машине остановиться на дороге, как рядом тут же останавливались проезжающие мимо водители, чтобы спросить не случилось ли чего и не нужна ли помощь. Выяснив, что все в порядке все всегда задавали два вопроса: «что за машина?» и «где вы собираетесь поесть?» В случае, если на второй вопрос путешественники затруднялись ответить, следовало приглашение на обед. Все-таки не зря русские славятся гостеприимством!
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Туарег
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touareg
Да ладно, почему сразу сарай? Вполне нормальный автомобиль. Да, большой и да, не совсем маневренный, но такие автомобили обычно покупают люди, у которых большая семья, которую надо возить. Для таких семей этот автомобиль идеально подойдет. Мне он внешне тоже не очень нравится, но его достоинства я не ...
Алексей Рягузов
Не включается акпп
Своими силами никак. В АКПП лезть без опыта и знаний - себе дороже, как бы потом новую коробку покупать не пришлось. Только СТО и желательно проверенное. Настраивайся на то, что ремонт обойдется недешево.
Smileman
Не включается новое сцепление
Значит, как то не так поставил. Проверяй еще раз все этапы
Миша
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Volkswagen Touareg едет на премьеру из Братиславы в Пекин
В Братиславе расположен завод Volkswagen. Здесь с 2002 года собирают внедорожники Touareg. Выпуск следующего поколения модели уже начался. Новый внедорожник, частично скрытый маскировочной пленкой, стартовал почти две недели назад. К настоящему моменту он уже пересек Словакию, Австрию, Чехию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, европейскую часть России и Казахстан. Сейчас Touareg приближается к степям Монголии. {{model_1414}}Уже на третий день путешествия Touareg добрался до Петербурга. Город встретил участников пробега солнечной морозной погодой. Особенно поразили путешественников люди, которые гуляли по льду Невы, катались там на лыжах, коньках и даже велосипедах. Неподалеку от Дворцовой площади автомобиль привлек внимание гаишников: подошли, спросили, что за модель и когда начнутся продажи в России. Стражи порядка даже разрешили Туарегу въехать под «кирпич», чтобы сделать несколько красочных фотографий. В Москве гостей ждал снегопад и пробки из-за многочисленных ДТП. В столице на Воробьевых горах к Туарегу также подошли полицейские, указав на нарушение правил разметки. Но, как сделали вывод путешественники, это был лишь повод, чтобы поближе рассмотреть новый внедорожник. После недолгих переговоров было получено устное разрешение на фотосессию.Далее путь лежал мимо Тамбова и Саратова к границе с Казахстаном «через бескрайние поля, окруженные бесконечными лесами». Стоило машине остановиться на дороге, как рядом тут же останавливались проезжающие мимо водители, чтобы спросить не случилось ли чего и не нужна ли помощь. Выяснив, что все в порядке все всегда задавали два вопроса: «что за машина?» и «где вы собираетесь поесть?» В случае, если на второй вопрос путешественники затруднялись ответить, следовало приглашение на обед. Все-таки не зря русские славятся гостеприимством!
2018-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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