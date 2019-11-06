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6 ноября 2019, 17:38

Volkswagen Touareg получил более доступную комплектацию

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Фото: Volkswagen
В российских прайс-листах Volkswagen Touareg на смену комплектации Status пришла новая версия Business, которая при схожем оснащении оказалась на 220 000 – 240 000 рублей дешевле.
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Новая комплектация Business доступна для кроссоверов Volkswagen Touareg с 3,0-литровым дизельным агрегатом TDI (249 л.с.) и с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой TSI аналогичной мощности. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. Топовую версию со 340-сильной «турбошестеркой» можно заказать только в исполнении R-Line и Exclusive.

Внешне автомобили в комплектации Business отличаются рейлингами и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Concordia. В салоне стало меньше медиаразъемов, зато появился электропривод шторки багажника и память настройки зеркал и передних сидений. Сохранилась штатная пневмоподвеска, отделка кожей Vienna, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и лобового стекла, камера заднего вида и электропривод двери багажного отделения. 

Кроссовер Volkswagen Touareg в комплектации Business с бензиновым 2.0 TSI стоит от 3 699 000 рублей, а с дизельным 3.0 TDI – от 4 219 000 рублей. При желании можно дооснастить автомобиль опциональной цифровой приборной панелью Innovision (+327 тысяч рублей).

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Volkswagen Touareg получил более доступную комплектацию
{{material_127168}}Новая комплектация Business доступна для кроссоверов Volkswagen Touareg с 3,0-литровым дизельным агрегатом TDI (249 л.с.) и с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой TSI аналогичной мощности. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. Топовую версию со 340-сильной «турбошестеркой» можно заказать только в исполнении R-Line и Exclusive.Внешне автомобили в комплектации Business отличаются рейлингами и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Concordia. В салоне стало меньше медиаразъемов, зато появился электропривод шторки багажника и память настройки зеркал и передних сидений. Сохранилась штатная пневмоподвеска, отделка кожей Vienna, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и лобового стекла, камера заднего вида и электропривод двери багажного отделения. Кроссовер Volkswagen Touareg в комплектации Business с бензиновым 2.0 TSI стоит от 3 699 000 рублей, а с дизельным 3.0 TDI – от 4 219 000 рублей. При желании можно дооснастить автомобиль опциональной цифровой приборной панелью Innovision (+327 тысяч рублей).
2019-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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