6 ноября 2019, 17:38
Volkswagen Touareg получил более доступную комплектацию
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Фото: Volkswagen
В российских прайс-листах Volkswagen Touareg на смену комплектации Status пришла новая версия Business, которая при схожем оснащении оказалась на 220 000 – 240 000 рублей дешевле.
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Внешне автомобили в комплектации Business отличаются рейлингами и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Concordia. В салоне стало меньше медиаразъемов, зато появился электропривод шторки багажника и память настройки зеркал и передних сидений. Сохранилась штатная пневмоподвеска, отделка кожей Vienna, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и лобового стекла, камера заднего вида и электропривод двери багажного отделения.
Кроссовер Volkswagen Touareg в комплектации Business с бензиновым 2.0 TSI стоит от 3 699 000 рублей, а с дизельным 3.0 TDI – от 4 219 000 рублей. При желании можно дооснастить автомобиль опциональной цифровой приборной панелью Innovision (+327 тысяч рублей).
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