Volkswagen Transporter eHybrid: гибридный фургон с запасом хода 56 км и ценой от £38 155

23 июля 2026, 16:36
Volkswagen Transporter eHybrid: старт продаж гибридного фургона в Великобритании
Volkswagen Transporter eHybrid: старт продаж гибридного фургона в Великобритании
Volkswagen Commercial Vehicles вывела на британский рынок первый подключаемый гибрид Transporter eHybrid. Модель доступна в нескольких вариантах кузова и комплектаций, что отражает растущий интерес к экологичным решениям в сегменте коммерческих авто.
Появление Volkswagen Transporter eHybrid на британском рынке — это не просто очередная новинка, а яркий индикатор стремительного изменения требований к коммерческому транспорту. В условиях ужесточения экологических стандартов и растущего интереса к гибридным технологиям производители вынуждены искать баланс между привычной функциональностью и современными нормами выбросов.
Модель eHybrid стала первой в семействе Volkswagen Transporter с подключаемой гибридной установкой, и теперь она доступна для заказа в Великобритании. Клиентам предлагается широкий выбор: три типа кузова (Panel Van, Kombi, Shuttle), две длины колёсной базы и более 20 вариантов комплектаций.
Базовая цена стартует от 38 155 фунтов стерлингов без НДС, а с учётом налогов и дополнительных расходов минимальная стоимость для покупателя составит 47 227 фунтов. Самая дорогая версия — T32 Kombi Sportline LWB — оценивается в 66 187 фунтов, что эквивалентно примерно 89 000 долларов США.
Для корпоративных клиентов предусмотрена отдельная лизинговая программа: ежемесячные платежи начинаются от 439 фунтов, однако выкуп автомобиля по окончании срока не предусмотрен. Такой подход может быть интересен компаниям, которые стремятся обновлять автопарк без долгосрочных обязательств.
Техническая часть Transporter eHybrid сочетает 2,5‑литровый бензиновый двигатель и электромотор, суммарная мощность достигает 232 лошадиных сил. Аккумулятор ёмкостью 11,8 кВт·ч обеспечивает до 56 километров хода на электротяге, хотя реальный показатель зависит от типа кузова и условий эксплуатации. Зарядка от бытовой сети мощностью 3,7 кВт занимает 4,5 часа, быстрая зарядка постоянным током пока не поддерживается.
Грузовая версия Panel Van рассчитана на перевозку до 1132 килограммов, а максимальная масса буксируемого прицепа достигает 2300 килограммов. Вся линейка оснащается вариатором, передающим крутящий момент на передние колёса.
В Volkswagen отмечают, что расширение ассортимента гибридных моделей напрямую связано с устойчивым ростом спроса на такие решения среди корпоративных клиентов. Наличие различных типов кузова и вариантов колёсной базы позволяет адаптировать Transporter eHybrid как под задачи малого бизнеса, так и под нужды крупных логистических операторов. При этом габариты и конструкция максимально приближены к классическим версиям, что облегчает интеграцию дополнительного оборудования и телематических систем.
Интересно, что стратегия электрификации Volkswagen охватывает не только коммерческий, но и легковой сегмент: в Европе гибридные установки уже доступны для моделей Golf и T‑Roc, а для рынка США раскрыты параметры нового Volkswagen Atlas. Такой поэтапный подход позволяет бренду постепенно увеличивать долю гибридов и электромобилей в общем объёме производства.
По информации Autoevolution, запуск Transporter eHybrid — это не только ответ на ужесточение экологических требований, но и попытка Volkswagen закрепиться в сегменте, где гибридные технологии становятся отраслевым стандартом.
Для российского рынка этот опыт может оказаться особенно полезным: несмотря на различия в законодательстве и инфраструктуре, интерес к коммерческим гибридам постепенно растёт и у отечественных перевозчиков. Гибридные фургоны позволяют снизить эксплуатационные расходы и повысить гибкость автопарка, что становится всё более актуальным на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических норм.
На фоне этих изменений стоит вспомнить, как отдельные модели становились символами целых эпох и меняли восприятие целых автомобильных сегментов. История ВАЗ-2107 показывает, что даже привычные автомобили могут получить новую жизнь благодаря изменению рыночных трендов и технологическим сдвигам.
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