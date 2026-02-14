Второе поколение Volkswagen T-Roc R готовится удивить поклонников динамикой и технологиями — что известно о флагмане семейства

14 февраля 2026, 05:38
Volkswagen T-Roc R 2027: новый кроссовер с характером Golf R замечен на тестах
Volkswagen готовит к выпуску обновленный T-Roc R, который обещает стать одним из самых ярких кроссоверов 2027 года. Модель получит спортивные решения от Golf R и уже проходит испытания. Почему этот автомобиль может изменить представление о компактных кроссоверах - в нашем материале.
В автомобильной индустрии редко случаются моменты, когда очередная новинка способна не просто привлечь внимание, а реально изменить расстановку сил в своем сегменте. Именно такой случай сейчас наблюдается с Volkswagen T-Roc R второго поколения, который уже проходит испытания и готовится к официальному дебюту в 2027 году. Этот кроссовер не просто очередная модификация — он претендует на роль самого драйверского и технологического T-Roc, вобрав в себя лучшие решения от классического Golf R.
Внешне прототип практически не скрывает своих амбиций: минимальная маскировка, агрессивные бамперы, крупные воздухозаборники и фирменные синие тормозные суппорты сразу выдают спортивный характер. По информации autoevolution, инженеры Volkswagen делают ставку на сочетание проверенной платформы MQB Evo и доработанного турбомотора, который, по слухам, будет выдавать не менее 330 л.с. в комплекте с полным приводом и роботизированной коробкой. Такой набор обещает не только уверенное ускорение, но и азартное поведение на трассе - то есть, чего так не хватает многим кроссоверам в этом классе.
Особое внимание уделено управляемости: подвеска перенастроена для более быстрого срабатывания, система полного привода получила новые алгоритмы распределения момента. В салоне располагаются спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, цифровой панелью приборов и мультимедийной системой последнего поколения. Все это делает T-Roc R не просто быстрым, а современным автомобилем, способным конкурировать даже с некоторыми премиальными моделями.
Интересно, что Volkswagen не ограничивается только техническими доработками. В компании явно стремятся создать образ кроссовера для тех, кто устал от скучных семейных машин и хочет получить максимум эмоций за рулем. В этом смысле T-Roc R становится логичным продолжением традиций Golf R, но в более практичном и универсальном кузове. Такой подход уже доказал свою состоятельность на примере других марок.
Для тех, кто рассматривает покупку кроссовера, важно обратить внимание не только на динамику, но и на особенности эксплуатации. Например, как показал опыт владельцев Renault Koleos второго поколения, о которых подробно рассказано в материалах о плюсах и минусах кроссовера с вариатором и полным приводом ( подробности здесь ), даже самые современные технологии требуют внимательного отношения и регулярного обслуживания. В случае с T-Roc R можно ожидать поиска нюансов, особенно сложностей с электроникой и спортивными настройками.
Появление нового T-Roc R - это не просто очередная премьера, а тревожный сигнал для всего рынка. Volkswagen приходит к выводу, что даже в эпоху электрификации и ужесточения экологических норм есть место для настоящих драйверских автомобилей с бензиновыми моторами. Остается дождаться официальной премьеры.
