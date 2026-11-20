20 ноября 2026, 03:51
Назло «зеленым» и убыткам: Volkswagen выкатил злой кроссовер с мотором на 333 силы
Назло «зеленым» и убыткам: Volkswagen выкатил злой кроссовер с мотором на 333 силы
В Германии открыли предзаказ на T-Roc R с мотором мощностью 333 л.с. Полноприводный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за пять секунд. Цена начинается от €59 995, и эта сумма задает важную отправную точку для оценки новинки.
Volkswagen представил новый T-Roc R 18 ноября 2026 года как спортивную модификацию актуального поколения компактного кроссовера. Мировая премьера версии состоялась через год после выхода нынешнего поколения модели. Производитель называет T-Roc R самым мощным SUV Volkswagen на европейском рынке.
Под капотом установлен четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель EA888 evo5 с 48-вольтовой мягкогибридной системой. Его мощность составляет 245 кВт (333 PS), а крутящий момент достигает 420 Нм. Двигатель работает с семиступенчатой коробкой DSG и полным приводом 4MOTION. Volkswagen также указывает систему R-Performance Torque Vectoring.
До 100 км/ч автомобиль разгоняется за пять секунд. Электроника ограничивает максимальную скорость на отметке 250 км/ч.
Электрический компрессор помогает нарастить тягу на низких оборотах. Мягкая гибридная система возвращает энергию при торможении и замедлении. По данным Volkswagen, рекуперация дает возможность чаще отключать двигатель при движении накатом. Работу двигателя на низких оборотах и его сочетание с полным приводом уже разбирали в предыдущем материале.
Система R-Performance Torque Vectoring перераспределяет тягу между передней и задней осями, а также между задними колесами. В оснащение входят адаптивное спортивное шасси DCC и прогрессивное рулевое управление. Тормозная система 18-дюймовая.
Для поездок предусмотрены режимы Race, Special и Drift. Кнопка R на руле включает Race и меняет настройки основных систем автомобиля, включая DCC, полный привод, рулевое управление и распределение момента. Профиль Special адаптирован для Северной петли Нюрбургринга. Режим Drift предназначен для контролируемых заносов на закрытых площадках.
Снаружи версию R отличают четыре выхлопных патрубка, специальные бамперы и диффузор. Установлены 19-дюймовые колесные диски. В салоне стоят спортивные кресла с логотипами R и руль с подрулевыми переключателями. Цифровая приборная панель показывает распределение крутящего момента между колесами и отображает GPS-таймер круга.
Предзаказы в Германии открылись 19 ноября по цене от €59 995. На момент публикации Volkswagen указывал, что модель еще не доступна для продажи. По курсу на 19 ноября 2026 года цена составляет около 5,42 млн рублей. Для немецкой версии производитель приводит предварительный комбинированный расход топлива 7,9-8,3 л/100 км и выбросы CO₂ 181-190 г/км; экологический класс G. Volkswagen предупреждает, что оснащение и параметры могут различаться в зависимости от страны.
Отдельно Volkswagen сообщил о финансовом результате концерна: по итогам третьего квартала 2026 года операционный убыток составил €5,9 млрд против €1,3 млрд годом ранее.
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