19 ноября 2026, 00:16
Volkswagen выкатил новый спортивный кроссовер: как с 2 литров сняли 333 силы
Volkswagen выкатил новый спортивный кроссовер: как с 2 литров сняли 333 силы
Заряженный Volkswagen T-Roc R научили уходить в занос без сложных приемов. Показываем, как устроен 333-сильный кроссовер с хитрой трансмиссией и за что просят 60 тысяч евро.
Новый флагманский кроссовер Volkswagen разгоняется до 100 км/ч за пять секунд. Таковы заявленные характеристики представленного T-Roc R. Под капотом 245 кВт (333 PS), а привод 4MOTION входит в стандартное оснащение вместе с семиступенчатой коробкой DSG. Начальная цена для Германии объявлена на уровне 59 995 евро. Новый T-Roc R относится ко второму поколению модели и построен на платформе MQB evo, которую использует и актуальное семейство Golf. Volkswagen представила автомобиль на отдельной презентации, а начало продаж запланировано на первый квартал 2027 года.
Это первая модель Volkswagen R с 48-вольтовой системой. Мягкий гибридный четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель EA888 evo5 имеет рабочий объем 1 984 см³ и развивает 333 PS при 5 750-6 500 об/мин. Максимальный момент составляет 420 Н·м в диапазоне от 1 900 до 5 250 об/мин. Электрический компрессор питается от 48-вольтовой сети и помогает на низких оборотах: тяга нарастает заметнее, а ускорение, по описанию производителя, проходит без ощутимых провалов. При торможении система возвращает энергию. Ее можно использовать, в частности, для периодического выключения двигателя в режиме «coasting». Мощность нового поколения выросла с 300 до 333 л.с. Предварительный прогноз расхода топлива составляет 7,9-8,3 л/100 км.
Как распределяется тяга
В трансмиссии применена система R-Performance Torque Vectoring с задним редуктором Torque Splitter, разработанным Volkswagen R. Он перераспределяет тягу между задними колесами и помогает управлять поведением автомобиля в поворотах и на пределе сцепления. Обновленное программное обеспечение улучшает поведение на покрытии с разным сцеплением слева и справа. При разгоне и торможении автомобиль должен оставаться управляемым. Для модели предусмотрен специальный режим, ориентированный на Северную петлю Нюрбургринга.
Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Для сравнения с обновлением модели, больше ориентированным на повседневную практичность, можно посмотреть материал об обновленной Lada Vesta: у T-Roc R акцент сделан на динамике и настройках полного привода.
Адаптивное спортивное шасси DCC установлено штатно. Спереди применена подвеска MacPherson, сзади многорычажная схема. За замедление отвечают 18-дюймовые тормозные механизмы. В стандартное оснащение также входит прогрессивное рулевое управление. Оно настроено на более прямую реакцию при маневрировании и точность на высокой скорости.
Настройки и оснащение R
Режим «Race» активируется кнопкой R на руле и меняет настройки DCC, torque splitter и полного привода, а также рулевого управления. Профиль Special адаптирован на Северную петлю Нюрбургринга, Drift рассчитан на движение по закрытым трассам. Для гоночного старта предусмотрена отдельная процедура: если нажать Engine/Start без тормоза не менее чем на 1,5 секунды, а затем запустить двигатель с нажатой педалью тормоза, обороты кратковременно поднимутся до 3 000 об/мин.
Снаружи T-Roc R отличают передний бампер с элементами R и специальный диффузор. Спортивная выхлопная система получила четыре патрубка. За доплату доступен легкий титановый выпуск Akrapovič. Штатные 19-дюймовые диски Zandvoort можно заменить 20-дюймовыми коваными Warmenau. Также заявлена усиленная тормозная система R-Performance с синими суппортами.
В салоне установлены спортивные кресла с особой обивкой и синим логотипом R. Руль R-Performance получил подрулевые лепестки и кнопку выбора режима. Digital Cockpit Pro выводит тахометр, рекомендации по переключению и данные распределения тяги. В списке оснащения есть GPS-таймер круга и акселерометр.
Для T-Roc R предусмотрен цвет Lapiz blue metallic, доступный только для моделей R. Среди остальных вариантов окраски есть Canary yellow и Pure white, а также Wolf grey metallic и Grenadilla black metallic. Все цвета, кроме последнего, можно сочетать с черной крышей.
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