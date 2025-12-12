Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 07:53

Volkswagen T-Roc выдержал серию краш-тестов и получил высшую оценку Euro NCAP

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc удивил экспертов результатами безопасности – как ему это удалось

Volkswagen T-Roc вновь оказался в центре внимания. Компактный кроссовер прошел серию сложных испытаний. Эксперты Euro NCAP оценили его безопасность на высшем уровне. Результаты тестов удивили даже скептиков. Узнайте, чем T-Roc выделился среди конкурентов.

Volkswagen T-Roc, который в 2017 году стал одним из самых популярных кроссоверов бренда, вновь подтвердил свою репутацию не только как успешная модель, но и как один из самых безопасных автомобилей в своем классе. За годы на заводах по всему миру было выпущено почти 1,8 миллиона экземпляров этой модели, и теперь восемь кроссоверов получили еще одно весомое подтверждение своей надежности.

Как сообщает autoevolution, T-Roc провела серию новых краш-тестов Euro NCAP, где эксперты проверяли его устойчивость к любым видам столкновений и эффективность систем безопасности. Результат оказался впечатляющим: кроссовер заработал максимальные пять звезд из возможных пяти, что говорит о высочайшем уровне защиты водителей и пассажиров.

В ходе выполнения работ специалисты Euro NCAP оценивали не только пассивную безопасность кузова, но и работу электронных ассистентов, которые помогают избежать аварийных ситуаций. T-Roc показал отличные результаты как при фронтальных, так и при боковых ударах, а также при имитации наезда на пешехода. Особое внимание уделялось системам ручек торможения и удержания полос движения – они сработали безупречно.

Любопытно, что Volkswagen T-Roc уже не в первые получает высокие оценки за безопасность, но нынешние тесты оказались особенно интересными. 

Для покупателей, которые выбирают автомобиль с прицелом на безопасность, такие результаты имеют большое значение. В условиях растущей конкуренции среди компактных кроссоверов, T-Roc отличается не только дизайном и оснащением, но и проявлением заботы о жизни и здоровье своих владельцев. Неудивительно, что модель вышла на стабильный уровень спроса и продолжает укреплять свои позиции.

Таким образом, Volkswagen T-Roc вновь доказал, что способен выдерживать самые суровые испытания и соответствовать самым строгим стандартам безопасности. Для многих автолюбителей это станет еще одним аргументом в пользу выбора именно этой модели.

Упомянутые модели: Volkswagen T-Roc
Упомянутые марки: Volkswagen
Похожие материалы Фольксваген

