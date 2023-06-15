Volkswagen убьет еще одну модель и сосредоточится на «генераторах прибыли»
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
В рамках этой стратегии компания намерена оптимизировать свою линейку и исключить из нее малорентабельные и мелкосерийные модели. Первой жертвой станет элегантный флагманский лифтбек Arteon. Кроме того, Volkswagen сократит число предлагаемых комплектации своих автомобилей. Например, у ID.7 будет на 99% меньше опций, чем у Golf седьмого поколения.
По словам генерального директора Volkswagen Томаса Шефера, достичь поставленных целей вполне реально. «Это позволит компании сохранить рабочие места, финансировать будущие проекты за счет собственных ресурсов и продолжать инвестировать в новые транспортные средства и технологии, в модернизацию заводов и в обучение персонала». Подробный план новой программы обещают опубликовать в сентябре 2023 года.
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