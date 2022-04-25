25 апреля 2022, 16:40
Volkswagen удержал лидерство в Европе, японцы – вторые
В марте 2022 года европейские дилеры реализовали 1,1 млн новых легковых автомобилей или на 19% меньше, чем в марте 2021-го. Первую строчку удалось удержать бренду Volkswagen, несмотря на внушительное падение – минус 30% год к году.
Дарья Климова Фото: Volkswagen
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Фото: Toyota
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Третье место досталось компании Mercedes-Benz, на автомобилях марки остановили свой выбор 65,4 тысячи европейцев (-18%). С минимальным отставанием от нее идут два ее извечных конкурента. Марка Audi на четвертой строчке (65,3 тыс. экз., -10%), а BMW – на пятой (64,1 тыс. экз., -21%).
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25.04.2022, 09:55
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