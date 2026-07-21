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Автор: Дарья Климова

21 июля 2026, 10:59

Volkswagen в России на подъеме, а в Германии автогигант сталкивается с массовыми увольнениями

Volkswagen в России на подъеме, а в Германии автогигант сталкивается с массовыми увольнениями

Tiguan и Teramont в топе: как Volkswagen держится в пятёрке лидеров на российском рынке, пока в Германии закрывают заводы

Volkswagen в России на подъеме, а в Германии автогигант сталкивается с массовыми увольнениями

Кризис в немецком автопроме набирает обороты: Volkswagen в Германии сокращает тысячи сотрудников, а в России его автомобили неожиданно входят в топ продаж. Что происходит с рынком, почему планы спасения не работают и какие последствия ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Кризис в немецком автопроме набирает обороты: Volkswagen в Германии сокращает тысячи сотрудников, а в России его автомобили неожиданно входят в топ продаж. Что происходит с рынком, почему планы спасения не работают и какие последствия ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Ситуация вокруг немецкого автопрома сегодня напрямую затрагивает интересы российских автомобилистов. Пока в Германии крупнейшие концерны переживают не лучшие времена, на российском рынке наблюдается неожиданный рост популярности моделей Volkswagen. Это не просто статистика - речь идет о реальных изменениях на вторичном и первичном рынках, которые могут повлиять на выбор и возможности покупателей в ближайшие месяцы.

По информации «Российской Газеты», несмотря на то что Volkswagen официально ушел из России несколько лет назад, его автомобили продолжают пользоваться высоким спросом. Согласно данным «Автостата», немецкая марка вошла в пятерку лидеров по продажам на вторичном рынке, уступив лишь Lada, Toyota, Kia и Hyundai. Только за последний месяц в России было реализовано 23,6 тысячи автомобилей Volkswagen - это на 23,6% больше, чем годом ранее. Особенно востребованы кроссоверы Tiguan и Teramont, которые позволили бренду занять 14-е место среди новых легковых автомобилей по итогам полугодия. Интересно, что новые машины поступают в страну преимущественно через параллельный импорт, что не мешает им находить своих покупателей.

В то же время в самой Германии положение Volkswagen выглядит куда менее оптимистично. Руководство концерна во главе с Оливером Блюме сталкивается с недоверием сотрудников и жесткой критикой со стороны совета директоров. Причиной стал так называемый «расстрельный» список, в который попали 140 тысяч работников, подлежащих сокращению. Министр экономики Саксонии Дирк Пантер открыто выражает опасения по поводу будущего отрасли и предлагает рассмотреть возможность повышения тарифов на китайские автомобили на уровне Евросоюза. По его мнению, это могло бы подтолкнуть Китай к более тесному сотрудничеству с европейскими производителями. Оливер Блюме поддержал идею и высказал предложение перенести производство некоторых моделей из Китая в Германию, чтобы сохранить рабочие места и повысить конкурентоспособность.

Эксперты отмечают, что у немецких властей и руководства концерна нет четкой стратегии по возвращению конкурентоспособности автопрому. Отсутствие ясного плана действий создает ощущение неопределенности и среди работников, и среди партнеров компании. Ситуация усугубляется тем, что каждый новый «антикризисный» план лишь добавляет проблем, а не решает их. В результате немецкий автопром, некогда считавшийся эталоном надежности и инноваций, оказался в положении, когда даже на внешних рынках его позиции выглядят прочнее, чем на родине.

На этом фоне российский рынок демонстрирует свою специфику. Несмотря на санкции и уход западных брендов, автомобили Volkswagen продолжают активно продаваться, а параллельный импорт позволяет насыщать рынок новыми моделями. Это подтверждает, что спрос на качественные иномарки в России остается высоким, а покупатели готовы искать альтернативные пути приобретения желаемых автомобилей. Важно отметить, что подобная ситуация характерна не только для Volkswagen: многие другие бренды, официально покинувшие страну, сохраняют популярность благодаря вторичному рынку и альтернативным каналам поставок.

В контексте происходящего стоит вспомнить, что проблемы автопрома затрагивают не только Европу. Например, в Китае рост габаритов электромобилей уже привел к неожиданным последствиям для бюджета и инфраструктуры, как отмечалось в материале о влиянии крупных электрокаров на дороги и налоги (подробности о влиянии китайских электромобилей на рынок). Это подчеркивает, что глобальные изменения в автомобильной отрасли требуют комплексного подхода и от производителей, и от властей.

Если рассматривать ситуацию в целом, становится очевидно: немецкий автопром оказался в точке, когда прежние рецепты перестали работать. Массовые сокращения, отсутствие четкой стратегии и растущая конкуренция со стороны Китая создают риски не только для Volkswagen, но и для всей отрасли. Для российских автомобилистов это означает, что привычные бренды могут остаться на рынке, но условия их присутствия и доступность будут зависеть от внешних факторов и решений, принимаемых далеко за пределами страны. Важно следить за развитием событий, чтобы своевременно реагировать на изменения и принимать взвешенные решения при покупке автомобиля.

Упомянутые марки: Volkswagen
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