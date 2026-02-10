Завод Volkswagen в Цвиккау запускает масштабную разборку машин и вторичное использование компонентов — что это значит для владельцев авто

10 февраля 2026, 08:19
Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья
Volkswagen запускает в Германии уникальный центр по разборке и восстановлению автомобилей. Мало кто знает, как это повлияет на стоимость запчастей и доступность сырья. Какие перемены ждут рынок - объясняем подробно.
Новость о запуске в Цвиккау нового центра по разборке автомобилей от Volkswagen может стать поворотной для европейского автопрома. В условиях, когда цены на запчасти и комплектующие продолжают расти, подобные инициативы способны изменить правила игры. Особенно это актуально и для россиян, которые следят за тенденциями на европейском рынке и ищут способы сэкономить на обслуживании своего автомобиля.
Завод Volkswagen Group в Цвиккау, который еще недавно считался главным производителем электромобилей концерна, теперь берет на себя новую задачу - масштабную переработку старых машин. С 2026 года здесь стартует проект по разборке автомобилей с целью извлечения ценных материалов и повторного использования ключевых компонентов, выяснил abw.by. Это не просто утилизация, а полноценная программа по возвращению на рынок дверей, фар, двигателей и даже батарей, которые после проверки и восстановления смогут снова служить в других автомобилях.
Производство электрокаров на заводе продолжается, но теперь к нему добавляется еще одно направление. В 2026 году планируется разобрать 500 автомобилей, а к 2030-му - уже до 15 000 машин ежегодно. Такой масштаб переработки позволит не только сохранить рабочие места и снизить нагрузку на окружающую среду, но и создать новый поток доступных запчастей, что особенно важно для владельцев Volkswagen в России и странах СНГ. В условиях санкций и ограниченного импорта это может стать настоящим спасением для многих автолюбителей.
В рамках проекта внедряются три ключевых направления: Recycling - тщательное разделение материалов для дальнейшей переработки; Refurbishment - восстановление и модернизация автомобилей; Second-life - повторное использование батарей и других компонентов в новых сферах. Для контроля качества и отслеживания потоков материалов на заводе будет использоваться искусственный интеллект, что должно повысить эффективность и прозрачность всех процессов.
Инвестиции в проект составят около 90 миллионов евро со стороны Volkswagen и еще 10,7 миллиона евро выделяет земля Саксония. Эти средства пойдут на создание современных линий разборки, внедрение новых технологий и обучение персонала. В перспективе, по мнению экспертов, подобные центры могут появиться и в других странах, что приведет к снижению цен на оригинальные запчасти и увеличению их доступности даже на белорусском и российском рынках.
Особое внимание уделяется переработке батарей электромобилей. Извлеченное сырье - литий, кобальт, никель - будет возвращаться в производство новых аккумуляторов, что позволит снизить зависимость от поставок из-за рубежа и сделать производство более устойчивым. Кроме того, восстановленные батареи смогут использоваться во вторичных проектах, например, в системах хранения энергии для домов и предприятий.
Если проект окажется успешным, можно ожидать, что и другие автоконцерны последуют примеру Volkswagen, а значит, рынок автозапчастей станет более прозрачным и доступным для всех.
