Завод Volkswagen в Цвиккау запускает масштабную разборку машин и вторичное использование компонентов — что это значит для владельцев авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 08:19

Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья

Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья

Завод Volkswagen в Цвиккау запускает масштабную разборку машин и вторичное использование компонентов — что это значит для владельцев авто

Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья

Volkswagen запускает в Германии уникальный центр по разборке и восстановлению автомобилей. Мало кто знает, как это повлияет на стоимость запчастей и доступность сырья. Какие перемены ждут рынок - объясняем подробно.

Volkswagen запускает в Германии уникальный центр по разборке и восстановлению автомобилей. Мало кто знает, как это повлияет на стоимость запчастей и доступность сырья. Какие перемены ждут рынок - объясняем подробно.

Новость о запуске в Цвиккау нового центра по разборке автомобилей от Volkswagen может стать поворотной для европейского автопрома. В условиях, когда цены на запчасти и комплектующие продолжают расти, подобные инициативы способны изменить правила игры. Особенно это актуально и для россиян, которые следят за тенденциями на европейском рынке и ищут способы сэкономить на обслуживании своего автомобиля.

Завод Volkswagen Group в Цвиккау, который еще недавно считался главным производителем электромобилей концерна, теперь берет на себя новую задачу - масштабную переработку старых машин. С 2026 года здесь стартует проект по разборке автомобилей с целью извлечения ценных материалов и повторного использования ключевых компонентов, выяснил abw.by. Это не просто утилизация, а полноценная программа по возвращению на рынок дверей, фар, двигателей и даже батарей, которые после проверки и восстановления смогут снова служить в других автомобилях.

Производство электрокаров на заводе продолжается, но теперь к нему добавляется еще одно направление. В 2026 году планируется разобрать 500 автомобилей, а к 2030-му - уже до 15 000 машин ежегодно. Такой масштаб переработки позволит не только сохранить рабочие места и снизить нагрузку на окружающую среду, но и создать новый поток доступных запчастей, что особенно важно для владельцев Volkswagen в России и странах СНГ. В условиях санкций и ограниченного импорта это может стать настоящим спасением для многих автолюбителей.

В рамках проекта внедряются три ключевых направления: Recycling - тщательное разделение материалов для дальнейшей переработки; Refurbishment - восстановление и модернизация автомобилей; Second-life - повторное использование батарей и других компонентов в новых сферах. Для контроля качества и отслеживания потоков материалов на заводе будет использоваться искусственный интеллект, что должно повысить эффективность и прозрачность всех процессов.

Фото: Volkswagen

Инвестиции в проект составят около 90 миллионов евро со стороны Volkswagen и еще 10,7 миллиона евро выделяет земля Саксония. Эти средства пойдут на создание современных линий разборки, внедрение новых технологий и обучение персонала. В перспективе, по мнению экспертов, подобные центры могут появиться и в других странах, что приведет к снижению цен на оригинальные запчасти и увеличению их доступности даже на белорусском и российском рынках.

Особое внимание уделяется переработке батарей электромобилей. Извлеченное сырье - литий, кобальт, никель - будет возвращаться в производство новых аккумуляторов, что позволит снизить зависимость от поставок из-за рубежа и сделать производство более устойчивым. Кроме того, восстановленные батареи смогут использоваться во вторичных проектах, например, в системах хранения энергии для домов и предприятий.

Если проект окажется успешным, можно ожидать, что и другие автоконцерны последуют примеру Volkswagen, а значит, рынок автозапчастей станет более прозрачным и доступным для всех.

Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Вологда Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться