Редкий Volkswagen Type 2 1977 года вновь на ходу – история спасения и реставрации

26 ноября 2025, 06:56
Volkswagen восстановил легендарный автобус Azul, переживший пожар в Калифорнии
В Лос-Анджелесе показали уникальный автобус Volkswagen, чудом уцелевший в огне. Его восстановили до идеального состояния. Автомобиль стал символом надежды и стойкости. Узнайте, как легенда вернулась на дороги.
Почти год назад в администрации бушевали разрушительные пожары, охватившие районы Пасифик Палисейдс и Алтадена. Среди пепелища и обугленных обломков домов и машин остался один удивительный очевидец трагедии – синий Volkswagen Type 2 1977 года, который чудом не пострадал. Фотография этого автобуса, стоящего на месте выжженной земли, быстро разлетелась по всему миру и стала символом надежды для многих.
Volkswagen не остался в стороне от этой истории. Компания решила полностью сохранить уникальный автомобиль, получивший имя Азул. Работы по реставрации проходили на заводе Volkswagen в Окснарде, штат Калифорния, где также хранится коллекция исторических моделей бренда. Мастера провели полную оценку, заменили или отремонтировали все детали, а также обновили интерьер, используя черно-белую ткань с рисунком «гусиная лапка» и натуральное дерево для пола и мебели.
Автобус стал настоящим воплощением калифорнийской автомобильной культуры. Микроавтобусы Volkswagen давно ассоциируются с этим регионом, а их культовый статус только укрепился благодаря такой истории. Азул вновь оказался в центре внимания, когда его представили на автосалоне в Лос-Анджелесе. Рядом с ним расположились современные ID Buzz, а на стенде висела та самая фотография.
Владелица автобуса, Меган Кристл Вайнрауб, призналась, что не ожидала такого внимания к своей машине. Для нее восстановленный Азул стал еще более значимым символом, чем раньше. Теперь этот автомобиль не только напоминает о пережитом, но и вдохновляет других, не сдаваться даже в самой сложной ситуации.
После автосалона в Лос-Анджелесе обновленный Azul был перемещен в Музей автомобилей Петерсена, где его смогут увидеть все желающие с 4 декабря по 11 января 2026 года.
