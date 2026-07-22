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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 18:05

Volkswagen возвращает Bora в ЕАЭС: новые параметры и неожиданные детали

Volkswagen возвращает Bora в ЕАЭС: новые параметры и неожиданные детали

Не та Bora, что раньше: какой автомобиль скрывается под именем для Казахстана

Volkswagen возвращает Bora в ЕАЭС: новые параметры и неожиданные детали

Volkswagen готовит возвращение на рынок ЕАЭС с моделью Bora, но за знакомым названием скрывается не тот автомобиль, который многие ожидали. В документах обнаружились отличия в размерах и технических характеристиках. Что это значит для покупателей и почему сейчас важно следить за новинкой - объясняем с деталями.

Volkswagen готовит возвращение на рынок ЕАЭС с моделью Bora, но за знакомым названием скрывается не тот автомобиль, который многие ожидали. В документах обнаружились отличия в размерах и технических характеристиках. Что это значит для покупателей и почему сейчас важно следить за новинкой - объясняем с деталями.

Для российских автолюбителей новость о возвращении Volkswagen Bora в страны ЕАЭС может стать неожиданным поворотом: под привычным именем на рынок выходит не тот седан, который многие помнят. Это событие важно не только для поклонников марки, но и для всех, кто следит за изменениями на автомобильном рынке после ухода западных брендов. Новая Bora может стать индикатором того, как глобальные автоконцерны адаптируют свои модели под требования и ожидания покупателей в регионе.

Как сообщает Kolesa.kz, в середине июля представители Volkswagen официально объявили о перезапуске бренда в Казахстане и подготовке к старту продаж нескольких новых моделей, включая Bora. Однако после публикации одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в местном реестре выяснилось, что под этим названием скрывается не классическая китайская версия, а другой автомобиль. В документах указаны габариты: длина 4,8 метра и колесная база 2,73 метра - эти параметры соответствуют модели Sagitar L, которую выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen и которая на некоторых рынках известна как Jetta.

Интересно, что в Китае оригинальная Bora короче - 4,66 метра, а база составляет около 2,7 метра. Таким образом, для Казахстана и, возможно, других стран ЕАЭС под именем Bora будет продаваться более крупный и современный седан, дебютировавший в Китае в 2025 году. Под капотом - 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Это сочетание уже хорошо известно по другим моделям концерна и отличается сбалансированным расходом топлива и динамикой.

В документации пока нет подробностей о комплектациях, но специалисты предполагают, что автомобиль получит цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, мультимедийную систему с 15-дюймовым экраном, панорамную крышу, беспроводную зарядку и базовый набор электронных ассистентов. Такой набор опций может сделать новинку привлекательной для тех, кто ищет современный и технологичный седан в среднем ценовом сегменте.

Появление Volkswagen Bora в Казахстане - часть более широкой тенденции: западные бренды возвращаются на рынки ЕАЭС, используя новые схемы поставок и адаптируя модели под местные условия. Это подтверждает и опыт других производителей, которые уже начали предлагать обновленные версии популярных автомобилей. Например, интерес к необычным реставрациям и доработкам классических моделей не ослабевает - подробно о нюансах восстановления редких «Москвичей» можно узнать в нашем материале.

Для справки: Sagitar L - это удлиненная версия седана, ориентированная на семейных покупателей и корпоративный сегмент. В Китае модель пользуется стабильным спросом благодаря просторному салону и современным технологиям. Важно отметить, что возвращение Volkswagen на рынок ЕАЭС может повлиять на расстановку сил среди конкурентов, особенно в сегменте среднеразмерных седанов. Судя по имеющимся данным, ставка делается на сочетание узнаваемого бренда, актуальных технологий и адаптации под местные предпочтения. Ожидается, что старт продаж состоится в ближайшие месяцы, а подробности о ценах и комплектациях станут известны ближе к запуску.

Упомянутые модели: Volkswagen Bora
Упомянутые марки: Volkswagen
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