ID. Buzz снова появится в Америке — чем удивит обновленный электроминвэн Volkswagen

Volkswagen возвращает электроминвэн ID. Buzz в США в 2027 модельном году

Volkswagen официально подтвердил, что электроминвэн ID. Buzz вновь появится на американском рынке в 2027 модельном году. Ранее модель была снята с продажи из-за низкого спроса, однако теперь компания решила вернуть ее в линейку. Ожидается, что обновленный ID. Buzz поступит к дилерам в середине 2026 года.

По словам руководства Volkswagen Group of America, на складах дилеров сейчас достаточно электроминвэнов, чтобы покрыть спрос до выхода новой версии. За период с января по сентябрь 2025 года в США было реализовано менее 5000 экземпляров ID. Buzz, что говорит о скромной популярности модели на таком крупном рынке. Это подогревает интерес к возможному рестайлингу или техническим доработкам для версии 2027 модельного года.

Пока не появлялись шпионские снимки прототипов, поэтому масштаб обновлений остается загадкой. Тем не менее, даже если Volkswagen решится на заметные перемены, ключевые недостатки электроминвэна могут остаться нерешенными. В частности, у новых электромобилей на платформе MEB установлены задние барабанные тормоза и сохранение 400-вольтовой архитектуры. К тому же, высокая цена, ограниченный запас хода и невыдающаяся динамика делают ID. Buzz не самым привлекательным выбором для американских покупателей.

Однако у этой модели есть своя уникальная ниша. ID. Buzz - единственный в США трехрядный электромобиль с двумя сдвижными дверями сзади. Его ретро-дизайн, вдохновленный первым поколением легендарного Microbus, выделяет его на фоне конкурентов вроде Kia EV9 и других трехрядных электрокаров. В свое время оригинальный продавался в Америке с 1950 по 1967 годы, после чего его сменила другая модель.

Интересно, что Volkswagen постепенно совершенствовал свои микроавтобусы: в 1954 году объем двигателя увеличили с 1131 до 1192 куб. см, а мощность выросла до 30 л.с. Тогда же появилась новая коробка передач с синхронизаторами на трех передачах. К 1967 году модель получила 12-вольтовую электросистему вместо прежней 6-вольтовой. Современный ID. Buzz также использует 12-вольтовую батарею для стандартных функций и высоковольтную батарею емкостью 91 кВтч.

По американскому циклу EPA, запас хода ID. Buzz 2025 года составляет 231–234 мили (372–377 км) на одной зарядке. Базовая версия с задним приводом стоит от 59 995 долларов без учета доставки и опций. За полноприводную модификацию 4MOTION придется доплатить: она доступна только в более дорогой комплектации Pro S Plus, и ее цена достигает 67 995 долларов.

Пока остается неясным, какие именно изменения получит ID. Buzz к 2027 году. Но очевидно, что Volkswagen не собирается отказываться от своей необычной модели, несмотря на все сложности. Возможно, обновленный электроминвэн сможет привлечь больше покупателей за счет новых опций или улучшенных характеристик. Следите за развитием событий - возвращение ID. Buzz обещает быть интересным.