14 июня 2018, 16:32
Volkswagen выплатит 1 млрд евро штрафа
Компания Volkswagen согласилась с размером штрафа за фальсификацию данных о выбросах дизельных автомобилей и не будет подавать апелляцию. По результатам расследования, проведенного прокуратурой Брауншвейга, автопроизводитель выплатит властям Германии штраф в размере 1 млрд евро.
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Нынешний штраф станет второй крупной выплатой Volkswagen в связи с «дизельгейтом». В январе 2017 года власти США присудили компании штраф в размере 4,3 млрд долларов. В общей сложности на компенсации клиентам и вынужденный отзыв автомобилей в США Volkswagen потратил не менее 25 млрд долларов.
Напомним, история начались в 2015 году, когда власти США обвинили Volkswagen в нарушении экологического законодательства и установке незаконного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах в атмосферу у дизельных автомобилей. Главу американского офиса Volkswagen Оливера Шмидта приговорили к 7 годам тюрьмы. Под подозрением оказались несколько руководителей разных подразделений концерна. Так в апреле арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера. Под следствием по подозрению в мошенничестве и ложной рекламе сейчас находится глава Audi Руперт Штадлер.
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| Кому: игорь Возможно клапан ЕГР не открывается до конца
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