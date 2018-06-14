14 июня 2018, 16:32

Volkswagen выплатит 1 млрд евро штрафа

Компания Volkswagen согласилась с размером штрафа за фальсификацию данных о выбросах дизельных автомобилей и не будет подавать апелляцию. По результатам расследования, проведенного прокуратурой Брауншвейга, автопроизводитель выплатит властям Германии штраф в размере 1 млрд евро.
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В заявлении, опубликованном Volkswagen, говорится, что компания полностью признает свою ответственность за случившееся и не намерена оспаривать решение немецких властей. Львиную долю миллиардной выплаты составит компенсация за незаконно полученную прибыль – 995 млн евро. Непосредственно административный штраф за манипуляции с данными по вредным выбросам равен 5 млн евро.

Нынешний штраф станет второй крупной выплатой Volkswagen в связи с «дизельгейтом». В январе 2017 года власти США присудили компании штраф в размере 4,3 млрд долларов. В общей сложности на компенсации клиентам и вынужденный отзыв автомобилей в США Volkswagen потратил не менее 25 млрд долларов.

Напомним, история начались в 2015 году, когда власти США обвинили Volkswagen в нарушении экологического законодательства и установке незаконного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах в атмосферу у дизельных автомобилей. Главу американского офиса Volkswagen Оливера Шмидта приговорили к 7 годам тюрьмы. Под подозрением оказались несколько руководителей разных подразделений концерна. Так в апреле арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера. Под следствием по подозрению в мошенничестве и ложной рекламе сейчас находится глава Audi Руперт Штадлер.
Новости VW, Фольксваген
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| Кому: игорь Возможно клапан ЕГР не открывается до конца
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| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
Дэн
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| Кому: андрей Для начала давайте определимся с кнопками на панели рядом со спидометром и тахометром. Та, которая ближе к спидометру будет 1, к тахометру 2. Последовательность действий для сброса интервала: 1. заглушить машину. 2. нажать и держать 1. 3. включить зажигание 4. теперь отключить ...
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Volkswagen выплатит 1 млрд евро штрафа
{{material_122947}}В заявлении, опубликованном Volkswagen, говорится, что компания полностью признает свою ответственность за случившееся и не намерена оспаривать решение немецких властей. Львиную долю миллиардной выплаты составит компенсация за незаконно полученную прибыль – 995 млн евро. Непосредственно административный штраф за манипуляции с данными по вредным выбросам равен 5 млн евро.Нынешний штраф станет второй крупной выплатой Volkswagen в связи с «дизельгейтом». В январе 2017 года власти США присудили компании штраф в размере 4,3 млрд долларов. В общей сложности на компенсации клиентам и вынужденный отзыв автомобилей в США Volkswagen потратил не менее 25 млрд долларов.Напомним, история начались в 2015 году, когда власти США обвинили Volkswagen в нарушении экологического законодательства и установке незаконного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах в атмосферу у дизельных автомобилей. Главу американского офиса Volkswagen Оливера Шмидта приговорили к 7 годам тюрьмы. Под подозрением оказались несколько руководителей разных подразделений концерна. Так в апреле арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера. Под следствием по подозрению в мошенничестве и ложной рекламе сейчас находится глава Audi Руперт Штадлер.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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