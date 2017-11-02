Volkswagen выпустит 300-сильный Polo
По словам Ральфа Келлинга, руководителя направления компактных автомобилей, настоящее время у марки уже есть несколько прототипов Polo R-семейства. Но несмотря на это, Volkswagen пока не приняла окончательного решения относительно выпуска «заряженного» хэчтбека в серию.
Напомним, что новое поколение Polo дебютировало на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Самая мощная из имеющихся модификаций GTI оснащена 2-литровым двигателем, заменившим прежний 1,6-литровый мотор.
Этот агрегат обладает мощностью в 200 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с 6-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Версия с «механикой» будет доступна в начале следующего года. Volkswagen Polo GTI развивает скорость с нуля до 100 км/ч за 6,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 237 км/ч.
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