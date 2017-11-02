2 ноября 2017, 15:55

Volkswagen выпустит 300-сильный Polo

Немецкий автопроизводитель Volkswagen начал разработку самой мощной и «заряженной» версии компактного хэтчбека Polo нового поколения. Инженеры марки уже представили первые прототипы.
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Данная модификация получит приставку R к названию. Новинка будет оснащаться двигателем, выдающим не менее 300 «лошадей». Вряд ли задача по выпуску «горячего» Polo окажется сложной для компании, так как в настоящее время налажен выпуск Golf R с дефорсированным 2-литровым двигателем, силовая отдача которого составляет 300 л.с. Кроме того, от имеющейся модели новому хот-хэтчу может перейти полноприводная система. Это возможно благодаря единой модульной платформе MQB.

По словам Ральфа Келлинга, руководителя направления компактных автомобилей, настоящее время у марки уже есть несколько прототипов Polo R-семейства. Но несмотря на это, Volkswagen пока не приняла окончательного решения относительно выпуска «заряженного» хэчтбека в серию.

Напомним, что новое поколение Polo дебютировало на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Самая мощная из имеющихся модификаций GTI оснащена 2-литровым двигателем, заменившим прежний 1,6-литровый мотор.

Этот агрегат обладает мощностью в 200 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с 6-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Версия с «механикой» будет доступна в начале следующего года. Volkswagen Polo GTI развивает скорость с нуля до 100 км/ч за 6,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 237 км/ч.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Поло Седан

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
Выбирал между маздой и фольксвагеном. И в моем внутреннем споре победил фольксваген, потому что я понадеялся на немецкую надежность. И не прогадал, потому что езжу на своем поло уже больше трех лет и за все время кардинально ни разу не заглядывал под капот, кроме замены масла и фильтров при ТО. В остальном ...
Олег
ТОП-5 автомобилей для студентов
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Андрюха
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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Volkswagen выпустит 300-сильный Polo
{{material_121407}}Данная модификация получит приставку R к названию. Новинка будет оснащаться двигателем, выдающим не менее 300 «лошадей». Вряд ли задача по выпуску «горячего» Polo окажется сложной для компании, так как в настоящее время налажен выпуск Golf R с дефорсированным 2-литровым двигателем, силовая отдача которого составляет 300 л.с. Кроме того, от имеющейся модели новому хот-хэтчу может перейти полноприводная система. Это возможно благодаря единой модульной платформе MQB.По словам Ральфа Келлинга, руководителя направления компактных автомобилей, настоящее время у марки уже есть несколько прототипов Polo R-семейства. Но несмотря на это, Volkswagen пока не приняла окончательного решения относительно выпуска «заряженного» хэчтбека в серию.Напомним, что новое поколение Polo дебютировало на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Самая мощная из имеющихся модификаций GTI оснащена 2-литровым двигателем, заменившим прежний 1,6-литровый мотор.Этот агрегат обладает мощностью в 200 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с 6-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Версия с «механикой» будет доступна в начале следующего года. Volkswagen Polo GTI развивает скорость с нуля до 100 км/ч за 6,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 237 км/ч.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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