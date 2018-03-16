16 марта 2018, 21:30

Volkswagen выпустит в России «народный внедорожник»

Глава бренда Volkswagen Херберт Дисс официально подтвердил, что к 2020 году компания наладит в Калуге выпуск компактного кроссовера, который встанет в модельном ряду ниже Tiguan.
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Volkswagen выпустит в России «народный внедорожник» Volkswagen
Рабочее название новой модели «Volks-SUV», что буквально можно перевести как «народный внедорожник». По некоторым данным, серийную версию назовут Tharu или Tarek. Автомобиль будет продаваться не только в России, но и по всему миру. Единственное исключение – Европа. Здесь покупателям уже предложили T-Roc.
 
Новый Volks-SUV построят на модульной платформе MQB. По размерам он должен быть ближе к Skoda Karoq, которая чуть крупнее VW T-Roc. Но облик новинки, скорее всего, выполнят в фирменном «фольцвагеновском» стиле. Кстати, дизайн «народного внедорожника» уже утвержден.

Первыми новый автомобиль получат китайские покупатели. Его выпуск начинается в августе нынешнего года на совместном предприятии SAIC-VW. Но в 2020 году внедорожник будут собирать в Мексике, Аргентине и России. Мексиканский завод будет снабжать рынки Северной Америки, аргентинский – Южной, а с российского конвейера автомобили отправятся в Восточную Европу и страны СНГ. Volkswagen планирует продавать по всему миру не менее 400 000 экземпляров новинки в год.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Scirocco
| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
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Volkswagen выпустит в России «народный внедорожник»
Рабочее название новой модели «Volks-SUV», что буквально можно перевести как «народный внедорожник». По некоторым данным, серийную версию назовут Tharu или Tarek. Автомобиль будет продаваться не только в России, но и по всему миру. Единственное исключение – Европа. Здесь покупателям уже предложили T-Roc. Новый Volks-SUV построят на модульной платформе MQB. По размерам он должен быть ближе к Skoda Karoq, которая чуть крупнее VW T-Roc. Но облик новинки, скорее всего, выполнят в фирменном «фольцвагеновском» стиле. Кстати, дизайн «народного внедорожника» уже утвержден.Первыми новый автомобиль получат китайские покупатели. Его выпуск начинается в августе нынешнего года на совместном предприятии SAIC-VW. Но в 2020 году внедорожник будут собирать в Мексике, Аргентине и России. Мексиканский завод будет снабжать рынки Северной Америки, аргентинский – Южной, а с российского конвейера автомобили отправятся в Восточную Европу и страны СНГ. Volkswagen планирует продавать по всему миру не менее 400 000 экземпляров новинки в год.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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