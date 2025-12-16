Немецкий автогигант меняет стратегию: что ждет легендарный стеклянный завод в Дрездене

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 08:54

Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.

Впервые за почти девять десятилетий существования Volkswagen компания приняла решение остановить работу одного из своих заводов в Германии. Как сообщает Российская Газета, предприятие в Дрездене, открытое чуть более двадцати лет назад, вскоре прекратит выпуск автомобилей. Последняя машина сойдет с конвейера уже во вторник.

Дальнейшая судьба завода уже определена: его помещения будут сданы в аренду местному техническому университету. Здесь планируют развивать современные технологии, в том числе искусственный интеллект, а также сделать площадку привлекательной для туристов. Таким образом, исторический объект получит новую жизнь, но уже вне автомобильной отрасли.

Причины столь необычного шага кроются в изменениях, которые переживает вся немецкая автопромышленность. Снижение спроса на автомобили в Китае, торговые разногласия с США и необходимость пересмотра инвестиционных приоритетов вынудили Volkswagen искать новые пути развития. В последние годы компания сокращала бюджет, выделяемый на развитие, и теперь вынуждена еще более тщательно подходить к распределению средств.

По информации Российской Газеты, в ближайшие пять лет Volkswagen планирует инвестировать около 160 миллиардов евро, однако эти средства должны быть потрачены максимально эффективно. В условиях, когда автомобили с бензиновыми двигателями остаются востребованными дольше, чем ожидалось, концерн вынужден вкладываться в совершенствование традиционных технологий, а не только в электромобили и цифровизацию.

Финансовые показатели компании также остаются под давлением. Руководство Volkswagen не исключает, что прибыль в 2025 году может оказаться выше прежних прогнозов, но аналитики считают, что внешние факторы продолжат оказывать негативное влияние на бизнес. Эксперты отмечают, что концерн ищет способы снизить издержки и повысить операционную эффективность, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

Ситуация с дрезденским заводом стала символом перемен, которые происходят в европейском автопроме. Производители вынуждены адаптироваться к новым экономическим и технологическим реалиям, пересматривать стратегии и искать нестандартные решения. Передача завода университету может стать примером того, как промышленные объекты получают вторую жизнь в новых сферах деятельности.

Упомянутые марки: Volkswagen
