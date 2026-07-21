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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 20:11

Volkswagen запускает гибридные версии Golf и T-Roc: цены и ключевые особенности

Volkswagen запускает гибридные версии Golf и T-Roc: цены и ключевые особенности

VW пересматривает стратегию: классические гибриды Golf и T-Roc выходят на рынок — цены, динамика и конкуренция с Toyota

Volkswagen запускает гибридные версии Golf и T-Roc: цены и ключевые особенности

Volkswagen впервые внедряет классические гибридные технологии в популярные модели Golf и T-Roc. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте, где ранее доминировали другие типы силовых установок. Разбираемся, чем интересны новинки и каковы их перспективы.

Volkswagen впервые внедряет классические гибридные технологии в популярные модели Golf и T-Roc. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте, где ранее доминировали другие типы силовых установок. Разбираемся, чем интересны новинки и каковы их перспективы.

Переход Volkswagen к классическим гибридным технологиям в моделях Golf и T-Roc стал важным событием для европейского рынка. Немецкий концерн долго занимался поставкой бензиновых, дизельных, гибридных и полностью электрических версий, однако растущий спрос на обычные гибриды вынудил компанию пересмотреть прежний курс. Теперь Volkswagen предлагает альтернативу, которая может заинтересовать тех, кто ищет баланс между экономичностью и привычной динамикой.

В Германии уже стартовали предзаказы на новые гибридные версии Golf и T-Roc. Начальная цена Golf Hybrid R-Line составляет 41 400 евро (примерно 4,3 миллиона рублей), а T-Roc Style — 44 470 евро (около 4,6 миллиона рублей). Обе модели оснащены силовой установкой мощностью 125 кВт (170 л.с.), в которую входят 1,5-литровый турбомотор TSI и два электродвигателя. Батарея на 1,6 кВт·ч, размещенная в задней части пола, обеспечивает три режима работы — от чисто электрического до комбинированного.

По заявлению Volkswagen, гибридный Golf позволяет снизить выбросы CO₂ на 10–15% по сравнению с показателем 1,5 eTSI (110 кВт). Динамика тоже впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды, а крутящий момент достигает 309 Нм. Новые гибриды получили простую маркировку «Гибрид» на корме, что обеспечивает их позиционирование между мягкими гибридами (eTSI) и подключаемыми гибридами (eHybrid).

Интересно, что Volkswagen не ограничивается только гибридами. Недавно компания вывела на рынок полностью электрический кроссовер Volkswagen ID. Крест, а также доступную модель ID. Polo с аккумуляторами на 37 кВт·ч. Идентификатор последней версии. Polo в комплектации Trend стартует с отметки 24 995 евро и обеспечивает запас хода до 334 км по WLTP. Быстрая зарядка происходит до 90 кВт, что позволяет восполнить заряд с 10 до 80% всего за 23 минуты.

Для российского рынка внедрение гибридных Golf и T-Roc может быть интересным с точки зрения перспективной локализации и возможного расширения ассортимента. Важно помнить, что гибридные технологии Volkswagen ориентированы на европейские стандарты, однако при соблюдении таможенных условий такие модели могут появиться и у нас. В целом, расширение линейки гибридов у крупных автопроизводителей означает, что рынок постепенно смещается в сторону более универсальных и экологичных решений, конкуренция в этом сегменте только усиливается.

Эксперты отмечают, что появление классических гибридов у Volkswagen может изменить расстановку сил в сегменте, где до сих пор доминировали Toyota и другие японские бренды. Такой шаг выглядит логичным в условиях ужесточения экологических стандартов и растущего интереса к экономичным технологиям. Впрочем, подобные тенденции можно наблюдать и в других сегментах: например, цифровая реинкарнация культовых моделей, как это произошло с Ford Mustang Metalbox, о чем рассказывается в материале о современных тенденциях в переосмыслении классики .

Упомянутые модели: Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Toyota
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