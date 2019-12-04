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4 декабря 2019, 08:37

Volkswagen запустил в России сервис аренды коммерческих автомобилей

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Фото: Volkswagen
У «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России появился новый сервис для корпоративных клиентов - Volkswagen Rent. В аренду можно взять любой коммерческий пассажирский автомобиль, доступный у дилеров – минивен, фургон или микроавтобус.
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Сервис по аренде коммерческих пассажирских автомобилей Volkswagen Rent адресован пока только корпоративным клиентам: компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Сервис работает по принципу агрегатора на базе дилерской сети Volkswagen. Автопарк состоит из автомобилей не старше двух лет (с момента регистрации в ГИБДД). Все машины регулярно проходят плановые ТО на дилерском сервисе.

Арендовать минивен, фургон или микроавтобус можно на любой срок и использовать его как для поездок по России, так и за границу. В дальнейшем планируется пополнить автопарк грузовыми фургонами, а также расширить действие программ Volkswagen Rent и на физических лиц. Как отметил директор по продажам марки Андрей Тихонов, аренда – это способ познакомиться с линейкой коммерческих автомобилей Volkswagen, оценить их в деле и в конечном итоге задуматься о приобретении.

Стоимость аренды рассчитывается автоматически в зависимости от конкретной модели и срока аренды. Новым и постоянным клиентам предлагают скидки и специальные акции. Выбрать требуемый автомобиль и подать заявку можно онлайн на сайте vwrent.ru. Компания оперативно проверит благонадежность клиента, рассчитает стоимость аренды и оформит необходимые формальности. Готовый пакет документов курьер доставит в удобное время по указанному адресу.


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MichaMeL
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Volkswagen запустил в России сервис аренды коммерческих автомобилей
{{material_128172}}Сервис по аренде коммерческих пассажирских автомобилей Volkswagen Rent адресован пока только корпоративным клиентам: компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Сервис работает по принципу агрегатора на базе дилерской сети Volkswagen. Автопарк состоит из автомобилей не старше двух лет (с момента регистрации в ГИБДД). Все машины регулярно проходят плановые ТО на дилерском сервисе.Арендовать минивен, фургон или микроавтобус можно на любой срок и использовать его как для поездок по России, так и за границу. В дальнейшем планируется пополнить автопарк грузовыми фургонами, а также расширить действие программ Volkswagen Rent и на физических лиц. Как отметил директор по продажам марки Андрей Тихонов, аренда – это способ познакомиться с линейкой коммерческих автомобилей Volkswagen, оценить их в деле и в конечном итоге задуматься о приобретении.Стоимость аренды рассчитывается автоматически в зависимости от конкретной модели и срока аренды. Новым и постоянным клиентам предлагают скидки и специальные акции. Выбрать требуемый автомобиль и подать заявку можно онлайн на сайте vwrent.ru. Компания оперативно проверит благонадежность клиента, рассчитает стоимость аренды и оформит необходимые формальности. Готовый пакет документов курьер доставит в удобное время по указанному адресу.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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