4 декабря 2019, 08:37
Volkswagen запустил в России сервис аренды коммерческих автомобилей
- 67
- 0
Фото: Volkswagen
У «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России появился новый сервис для корпоративных клиентов - Volkswagen Rent. В аренду можно взять любой коммерческий пассажирский автомобиль, доступный у дилеров – минивен, фургон или микроавтобус.
Ранее мы писали
Компания Volkswagen продемонстрировала на мотор-шоу в Лос-Анджелесе прототип очередного автомобиля электрической ...Читать далее
Арендовать минивен, фургон или микроавтобус можно на любой срок и использовать его как для поездок по России, так и за границу. В дальнейшем планируется пополнить автопарк грузовыми фургонами, а также расширить действие программ Volkswagen Rent и на физических лиц. Как отметил директор по продажам марки Андрей Тихонов, аренда – это способ познакомиться с линейкой коммерческих автомобилей Volkswagen, оценить их в деле и в конечном итоге задуматься о приобретении.
Стоимость аренды рассчитывается автоматически в зависимости от конкретной модели и срока аренды. Новым и постоянным клиентам предлагают скидки и специальные акции. Выбрать требуемый автомобиль и подать заявку можно онлайн на сайте vwrent.ru. Компания оперативно проверит благонадежность клиента, рассчитает стоимость аренды и оформит необходимые формальности. Готовый пакет документов курьер доставит в удобное время по указанному адресу.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Ирина радиатор печки потек вот и потеет
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
блин, какой же он обалденный. , как же хочется купить. в каком он сейчас ценовом диапазоне ?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве