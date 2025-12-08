Последний шанс купить легендарный Touareg – финальная серия уже доступна в Британии

Volkswagen завершает выпуск Touareg: старт продаж финальной версии в Великобритании

Volkswagen готовит прощание с Touareg. В Великобритании стартуют продажи финальной версии. Цена начинается от 72 535 фунтов. Модель не появится в США. Заказы принимаются с 11 декабря. Узнайте, чем уникален последний Touareg.

Volkswagen готовит прощание с Touareg. В Великобритании стартуют продажи финальной версии. Цена начинается от 72 535 фунтов. Модель не появится в США. Заказы принимаются с 11 декабря. Узнайте, чем уникален последний Touareg.

Volkswagen официально объявил о завершении выпуска своего культового внедорожника Touareg. В честь этого события компания представила специальную финальную версию модели, которая будет доступна только для покупателей в Великобритании. Начальная стоимость автомобиля составляет 72 535 фунтов (7,4 млн рублей), что подчеркивает его статус эксклюзивного предложения для ценителей марки.

Заказать Touareg Final Edition можно будет уже с четверга, 11 декабря. Эта дата знаменует собой окончание целой эпохи, ведь первый Touareg появился на рынке еще в 2002 году и за это время успел завоевать популярность среди поклонников комфортных и мощных внедорожников. Теперь же Volkswagen подводит черту под историей модели, выпуская ограниченную серию для британских автолюбителей.

Финальная версия Touareg отличается не только особым оснащением, но и уникальными деталями оформления. Внешний вид автомобиля подчеркивают эксклюзивные элементы декора, а в салоне используются премиальные материалы отделки. Все это делает Final Edition не просто очередной модификацией, а настоящим коллекционным экземпляром для поклонников бренда.

Стоит отметить, что Touareg Final Edition не будет представлен на рынке США, что еще больше увеличивает его привлекательность для европейских покупателей. Такой шаг Volkswagen объясняет стратегией развития модельного ряда и изменениями в спросе на внедорожники в разных регионах мира.

С момента своего дебюта Touareg стал символом сочетания немецкого качества, надежности и современных технологий. За более чем два десятилетия модель прошла через несколько поколений, каждое из которых приносило новые решения в области безопасности, комфорта и динамики. Финальная версия вобрала в себя все лучшие наработки инженеров Volkswagen, чтобы достойно завершить историю этой модели.

Для британских клиентов Touareg Final Edition станет не только последней возможностью приобрести легендарный внедорожник, но и отличным способом подчеркнуть свою индивидуальность. Ограниченный тираж, эксклюзивные опции и богатое оснащение делают этот автомобиль по-настоящему особенным. Ожидается, что интерес к финальной серии будет высоким, ведь Touareg всегда пользовался спросом среди тех, кто ценит комфорт и престиж.

Таким образом, Volkswagen завершает выпуск Touareg на высокой ноте, предлагая поклонникам марки уникальный шанс стать обладателем последней версии знаменитого внедорожника. Для многих автолюбителей это событие станет знаковым, ведь с уходом Touareg завершается целая глава в истории немецкого автопрома.