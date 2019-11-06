Вологодские чиновники решили пересесть на новые машины
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По сообщению наших коллег из Newsvo, торги проводились через «Автотранспортное хозяйство». Именно это госпредприятие занимается транспортным обслуживанием должностных лиц 35-го региона.
Местные СМИ информируют, что речь идет о легковых седанах в топовых комплектациях. В прошлом году прошла информация, что сотрудники райадминистрации пересядут на бюджетные автомобили, в частности, Skoda Rapid (стартовая стоимость, по данным импортера, 797 000 рублей).
Интересна и другая приводимая вологодскими журналистами информация. Оказывается, в прошлом году довольно кругленькую сумму (более 7 млн рублей) пришлось потратить на ремонт и техобслуживание иномарок премиум-класса. Только один дорогущий седан - BMW 740 Li xDrive приводили в должный технический порядок чуть ли не десяток раз...
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