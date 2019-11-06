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6 ноября 2019, 10:07

Вологодские чиновники решили пересесть на новые машины

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Фото из открытых источников
Чиновники Вологодской области решили обновить парк своих служебных машин. На эту прихоть из регионального бюджета планируется потратить около 10 млн рублей. Сумма, по столичным меркам, возможно, не самая большая, но в «Вологде-где-где, в Вологде где-где» эти «лишние» миллионы можно было бы потратить с толком и расстановкой, скажем, на «социалку».

По сообщению наших коллег из Newsvo, торги проводились через «Автотранспортное хозяйство». Именно это госпредприятие занимается транспортным обслуживанием должностных лиц 35-го региона.

Skoda Rapid
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 646 000 до 1 040 000 Р
Первый аукцион на покупку 6 легковых автомобилей принес победу компании «Мартен» - она должна будет поставить областным чиновникам машин на сумму 8 595 000 рублей. При этом на второй аукцион (стоимостью 1 032 750 рублей) поставщиков машин по каким-то причинам не нашлось.

Местные СМИ информируют, что речь идет о легковых седанах в топовых комплектациях. В прошлом году прошла информация, что сотрудники райадминистрации  пересядут на бюджетные автомобили, в частности, Skoda Rapid (стартовая стоимость, по данным импортера, 797 000 рублей).

Интересна и другая приводимая вологодскими журналистами информация. Оказывается, в прошлом году довольно кругленькую сумму (более 7 млн рублей) пришлось потратить на  ремонт и техобслуживание иномарок премиум-класса. Только один дорогущий седан - BMW 740 Li xDrive приводили в должный технический порядок чуть ли не десяток раз...


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Вологодские чиновники решили пересесть на новые машины
По сообщению наших коллег из Newsvo, торги проводились через «Автотранспортное хозяйство». Именно это госпредприятие занимается транспортным обслуживанием должностных лиц 35-го региона.{{model_v2_no_show_3320}} Первый аукцион на покупку 6 легковых автомобилей принес победу компании «Мартен» - она должна будет поставить областным чиновникам машин на сумму 8 595 000 рублей. При этом на второй аукцион (стоимостью 1 032 750 рублей) поставщиков машин по каким-то причинам не нашлось. Местные СМИ информируют, что речь идет о легковых седанах в топовых комплектациях. В прошлом году прошла информация, что сотрудники райадминистрации  пересядут на бюджетные автомобили, в частности, Skoda Rapid (стартовая стоимость, по данным импортера, 797 000 рублей).Интересна и другая приводимая вологодскими журналистами информация. Оказывается, в прошлом году довольно кругленькую сумму (более 7 млн рублей) пришлось потратить на  ремонт и техобслуживание иномарок премиум-класса. Только один дорогущий седан - BMW 740 Li xDrive приводили в должный технический порядок чуть ли не десяток раз...
2019-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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