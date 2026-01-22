Летающий супербайк или очередной хайп? — испытания, цена, скепсис

Volonaut Airbike: реактивный ховербайк из Польши, который бросает вызов гравитации

Volonaut Airbike - это не просто концепт, а реальный летательный аппарат. Его создатели обещают скорость до 200 км/ч и уникальную конструкцию без пропеллеров. Цена сопоставима с суперкаром. Но насколько это реально?

В последние годы границы между фантастикой и реальностью в транспорте размываются все сильнее. На этом фоне Volonaut Airbike выглядит вызовом привычным представлениям о мобильности. Аппарат польского инженера Томаша Патана внешне напоминает мотоцикл будущего, а по возможностям — летательный гаджет из киновселенной «Звездных войн».

Это одноместный ховербайк с реактивной тягой, способный вертикально взлетать, зависать и маневрировать. В отличие от большинства современных eVTOL с винтами, здесь используются микротурбины, направленные вниз. Такая схема обеспечивает устойчивость даже при резких манёврах, а сложная электроника автоматически поддерживает баланс.

Конструкция основана на карбоне и 3D-печатных деталях, что снижает массу до 30–40 кг. Аппарат рассчитан на пилота весом до 95 кг и способен развивать скорость до 200 км/ч. Однако время полёта пока ограничено примерно 10 минутами из-за ограниченного запаса топлива — авиационного керосина, дизеля или биотоплива.

Главная особенность Airbike — отсутствие открытых лопастей, что делает его безопаснее для городской среды. Пилот сидит открыто, без кабины, что обеспечивает панорамный обзор. Управление максимально упрощено: бортовой компьютер анализирует положение в пространстве и корректирует работу турбин, позволяя пилоту сосредоточиться на направлении движения.

Проект создан для технологических энтузиастов и индустрии развлечений, а не для массового потребителя. Стоимость составляет около 880 тысяч долларов. В сети ведутся споры о подлинности демонстрационных роликов, но сам факт появления такого аппарата меняет представления о транспорте.

Volonaut Airbike — это реальный шаг к индивидуализации полёта. Высокая цена и ограниченное время полёта не позволяют говорить о скорой революции, но отказ от пропеллеров в пользу реактивной тяги и автоматизация могут задать новый вектор развития всей отрасли.