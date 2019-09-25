25 сентября 2019, 12:02
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
- 31
- 0
Первым серийным электрокаром Volvo станет кроссовер XC40. Премьера полностью электрической версии состоится через три недели. Шведская компания обещает, что это будет самый безопасный автомобиль из всех существующих на рынке.
Ранее мы писали
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый компактный кроссовер XC40. Цена базовой версии с дизельным ...Читать далее
Особенность конструкции практически любого электрокара заключается в том, что моторный отсек как таковой отсутствует. Массивные двигатели внутреннего сгорания и коробки передач уступают место компактным электромоторам, а тяговые аккумуляторные батареи располагают под полом салона. Поэтому инженеры Volvo полностью перепроектировали переднюю часть кузова XC40, усилили конструкцию и защитили аккумулятор специальным каркасом из экструдированного алюминия.
Сзади электрическую трансмиссию интегрировали в кузов, чтобы эффективнее распределять силу удара в случае столкновения и снизить нагрузку на людей, находящихся в салоне. Кроме того, встроенный в пол массивный аккумулятор позволяет снизить центр тяжести и минимизировать риск опрокидывания автомобиля.
Электрический XC40 первым из всех моделей Volvo получит инновационный комплекс систем активной безопасности ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), который состоит и множества камер, датчиков и сенсоров. В будущем на их базе компания спроектирует полностью беспилотный автомобиль.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
23.07.2017, 22:10
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
25.04.2017, 22:38
Тест-драйв Volvo S60 Cross Country: нормандская теория
18.05.2016, 09:12
Тест-драйв Volvo XC90: повадки интеллигента
19.07.2015, 11:26
Тест-драйв Volvo V60 Plug-In Hybrid: многогранник
03.09.2014, 06:36
Тест-драйв Volvo Т5 Drive-E: на цилиндр меньше
04.06.2014, 00:53
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
23.07.2017, 22:10
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
25.04.2017, 22:38
Тест-драйв Volvo S60 Cross Country: нормандская теория
18.05.2016, 09:12
Тест-драйв Volvo XC90: повадки интеллигента
19.07.2015, 11:26
Тест-драйв Volvo V60 Plug-In Hybrid: многогранник
03.09.2014, 06:36
Тест-драйв Volvo Т5 Drive-E: на цилиндр меньше
04.06.2014, 00:53
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве