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25 сентября 2019, 12:02

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

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Первым серийным электрокаром Volvo станет кроссовер XC40. Премьера полностью электрической версии состоится через три недели. Шведская компания обещает, что это будет самый безопасный автомобиль из всех существующих на рынке.
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер

 

Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
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Презентация электрического Volvo XC40 запланирована на 16 октября 2019 года. В преддверии этого знакового для компании события она поделилась некоторыми техническими подробностями о новинке. По словам руководителя отделения безопасности Volvo Cars Малина Экхольма, электрический XC40 станет одним из самых безопасных автомобилей среди тех, что Volvo когда либо производила.

Особенность конструкции практически любого электрокара заключается в том, что моторный отсек как таковой отсутствует. Массивные двигатели внутреннего сгорания и коробки передач уступают место компактным электромоторам, а тяговые аккумуляторные батареи располагают под полом салона. Поэтому инженеры Volvo полностью перепроектировали переднюю часть кузова XC40, усилили конструкцию и защитили аккумулятор специальным каркасом из экструдированного алюминия. 

Сзади электрическую трансмиссию интегрировали в кузов, чтобы эффективнее распределять силу удара в случае столкновения и снизить нагрузку на людей, находящихся в салоне. Кроме того, встроенный в пол массивный аккумулятор позволяет снизить центр тяжести и минимизировать риск опрокидывания автомобиля.

Электрический XC40 первым из всех моделей Volvo получит инновационный комплекс систем активной безопасности ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), который состоит и множества камер, датчиков и сенсоров. В будущем на их базе компания спроектирует полностью беспилотный автомобиль.


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Отзывы по теме
Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Михаил
Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Артур
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Владимир Крестьянинов
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Volvo анонсировала свой первый электрический кроссовер
{{material_123038}}Презентация электрического Volvo XC40 запланирована на 16 октября 2019 года. В преддверии этого знакового для компании события она поделилась некоторыми техническими подробностями о новинке. По словам руководителя отделения безопасности Volvo Cars Малина Экхольма, электрический XC40 станет одним из самых безопасных автомобилей среди тех, что Volvo когда либо производила.Особенность конструкции практически любого электрокара заключается в том, что моторный отсек как таковой отсутствует. Массивные двигатели внутреннего сгорания и коробки передач уступают место компактным электромоторам, а тяговые аккумуляторные батареи располагают под полом салона. Поэтому инженеры Volvo полностью перепроектировали переднюю часть кузова XC40, усилили конструкцию и защитили аккумулятор специальным каркасом из экструдированного алюминия. Сзади электрическую трансмиссию интегрировали в кузов, чтобы эффективнее распределять силу удара в случае столкновения и снизить нагрузку на людей, находящихся в салоне. Кроме того, встроенный в пол массивный аккумулятор позволяет снизить центр тяжести и минимизировать риск опрокидывания автомобиля.Электрический XC40 первым из всех моделей Volvo получит инновационный комплекс систем активной безопасности ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), который состоит и множества камер, датчиков и сенсоров. В будущем на их базе компания спроектирует полностью беспилотный автомобиль.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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