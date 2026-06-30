Дом на колесах за цену седана: как шведский военный грузовик стал идеальным экспедиционным автомобилем

30 июня 2026, 18:31
Volvo C303 TGB 1111: военный внедорожник 1975 года превратили в дом на колесах дешевле Corolla
Volvo C303 TGB 1111: военный внедорожник 1975 года превратили в дом на колесах дешевле Corolla
Уникальный Volvo C303 TGB 1111, бывший армейский грузовик из Швеции, был продан за сумму ниже стоимости новой Toyota Corolla. Машина прошла глубокую доработку и теперь сочетает внедорожные возможности с комфортом кемпера. Разбираемся, чем интересен этот проект и почему он привлек внимание автолюбителей в 2026 году.
В мире необычных автомобилей иногда встречаются проекты, которые удивляют даже опытных автолюбителей. Один из таких случаев — продажа Volvo C303 TGB 1111, армейского грузовика 1975 года, который был превращён в полноценный кемпер и ушёл с аукциона за 22 550 долларов. Это меньше, чем стоит новая Toyota Corolla 2026 модельного года, что требует внимания к конкурентным решениям на рынке.
Volvo C303 TGB 1111 изначально создавался для шведской армии и отличался выдающимися внедорожными качествами. Под капотом — 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью около 125 л.с. и крутящим моментом 224 Нм, работающий в паре с четырёхступенчатой механикой и раздаткой с двумя диапазонами. Внедорожный потенциал обеспечивают портальные мосты, блокировка дифференциалов на всех осях и уникальное лобовое стекло с раздельными открытиями.
В процессе доработки грузовик получил множество изменений: сиденья от Mercedes-Benz E-Class, руль и электроусилитель от Toyota Prius, а также современную шумоизоляцию, деревянную отделку, складную кровать, раковину, наружный душ и камеру заднего вида. Снаружи — синий камуфляж, массивный силовой обвес, 15-тысячная лебёдка Warn, светодиодная оптика, экзоскелет и тент-«крыло» на 270 градусов.
Техническая часть тоже не осталась без внимания: установлены амортизаторы King с выносными резервуарами, увеличенный алюминиевый радиатор, автоматический вентилятор, система фильтрации масла, 32-галлонный топливный бак, 25-галлонный бак для воды и преобразователь Victron Energy Orion. Для автономности предусмотрена бортовая система подачи воздуха.
Состояние машины соответствует возрасту: есть коррозия на элементах днища, вмятины, сколы, облезшая краска на задней двери и износ салона. Не работают одометр, дальний свет и правый поворотник. Продавец, владеющий автомобилем с 2018 года, проехал на нём около 8 000 км и провёл ряд доработок, но реальный пробег неизвестен.
Для российского рынка подобные машины могут быть интересны не только как хобби, но и как практичный вариант для путешествий по бездорожью. Важно учитывать, что эксплуатация ретро-техники требует внимания к техническому состоянию и выбору запасных частей, однако уникальность и универсальность таких автомобилей часто перевешивают сложности. В целом, продажа Volvo C303 TGB 1111 дешевле новой Corolla — незабываемый пример того, как армейское прошлое может стать основой для современных приключений.
Интересно, что подобные проекты становятся всё популярнее на фоне роста цен на новые автомобили и желания получить уникальный опыт владения техникой. Как отмечают эксперты, армейские грузовики вроде Volvo C303 могут найти своё место на современных дорогах, особенно для тех, кто ценит альтернативную проходимость и надёжность. Кстати, интерес к необычным внедорожникам подогревается и вниманием к обновлениям культовых моделей — например, недавно обсуждались перспективы рестайлинга Land Cruiser 300, о чём подробнее можно узнать в отдельном материале о будущих изменениях Toyota Land Cruiser 300 .
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