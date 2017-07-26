Volvo делится подробностями о новом XC40
Технические характеристики пока держатся в секрете. Известно, что под капотом паркетника будет размещен 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридная силовая установка. Привод предусмотрен передний или полный. Трансмиссия будет представлена 7-диапазонным «автоматом».
Компания сообщает, что отказалась от идеи выпустить еще более компактную модель на архитектуре XC40. Следовательно, новый автомобиль будет самым небольшим представителем сегмента SUV в линейке автомобилей Volvo. Стоимость новинки пока не озвучена, но ожидается, что VX40 будет дешевле, чем основные конкуренты Jaguar E-Pace, Audi Q3 и Range Rover Evoque.
Широкой публике автомобиль будет представлен осенью, но не на Франкфуртском автосалоне, в котором шведы принимать участия не будут.
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