26 июля 2017, 10:00

Volvo делится подробностями о новом XC40

Шведская компания готовится к премьере кроссовера Volvo XC40. Ожидается, что это будет самый компактный автомобиль в сегменте, ориентированный на молодежную аудиторию.
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По словам создателей, автомобиль будет выпускаться в непривычных для марки цветах - ярко-красном и оранжевом. Также покупателям будет предложено три варианта оформления: роскошный «Inscription», спортивный «R-Design» и модный «Momentum».

Технические характеристики пока держатся в секрете. Известно, что под капотом паркетника будет размещен 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридная силовая установка. Привод предусмотрен передний или полный. Трансмиссия будет представлена 7-диапазонным «автоматом».

Компания сообщает, что отказалась от идеи выпустить еще более компактную модель на архитектуре XC40. Следовательно, новый автомобиль будет самым небольшим представителем  сегмента SUV в линейке автомобилей Volvo. Стоимость новинки пока не озвучена, но ожидается, что VX40 будет дешевле, чем основные конкуренты Jaguar E-Pace, Audi Q3 и Range Rover Evoque.

Широкой публике автомобиль будет представлен осенью, но не на Франкфуртском автосалоне, в котором шведы принимать участия не будут.

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владимир
Форум Volvo XC60
Ищу владельцев Вольво XC60 2013-15 г выпуска для участия в фокус группе25июня в Экспоцентре 2-2,5часа (денежное вознаграждение 4000руб) .Обращаться по тел 89043815384
Светлана
Форум Volvo 850
добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
евгений
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Volvo делится подробностями о новом XC40
{{material_120180}}По словам создателей, автомобиль будет выпускаться в непривычных для марки цветах - ярко-красном и оранжевом. Также покупателям будет предложено три варианта оформления: роскошный «Inscription», спортивный «R-Design» и модный «Momentum».Технические характеристики пока держатся в секрете. Известно, что под капотом паркетника будет размещен 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридная силовая установка. Привод предусмотрен передний или полный. Трансмиссия будет представлена 7-диапазонным «автоматом».Компания сообщает, что отказалась от идеи выпустить еще более компактную модель на архитектуре XC40. Следовательно, новый автомобиль будет самым небольшим представителем  сегмента SUV в линейке автомобилей Volvo. Стоимость новинки пока не озвучена, но ожидается, что VX40 будет дешевле, чем основные конкуренты Jaguar E-Pace, Audi Q3 и Range Rover Evoque.Широкой публике автомобиль будет представлен осенью, но не на Франкфуртском автосалоне, в котором шведы принимать участия не будут.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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