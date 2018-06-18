18 июня 2018, 12:22
Volvo дразнит видео S60
Компания Volvo готовится представить 20 июня седан S60 нового поколения. Накануне премьеры автопроизводитель опубликовал короткий видеоролик с участием «заряженной» версии модели от Polestar. Зрителям показали лишь решетку радиатора и «противотуманку».
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Судя по видео, радиаторная решетка кроваво-красного седана будет выполнена в стиле универсала V60 и украшена логотипом Polestar, чтобы подчеркнуть, что флагманский Volvo S60 будет больше, чем просто Volvo. В дизайне головной оптики неожиданностей не предвидится – все те же фирменные фары «Молот Тора». Ранее сообщалось, что автомобиль получит мощные тормоза Brembo и регулируемые амортизаторы Ohlins. А благодаря новой версии программного обеспечения расход топлива существенно снизится.
До 2020 года, помимо нового Volvo S60 шведская марка может представить только одну новую модель – универсал V40. Кроме того, Volvo выпустит аналогичные «заряженные» модификации Polestar Engineered для XC60 и V60.
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