18 июня 2018, 12:22

Volvo дразнит видео S60

Компания Volvo готовится представить 20 июня седан S60 нового поколения. Накануне премьеры автопроизводитель опубликовал короткий видеоролик с участием «заряженной» версии модели от Polestar. Зрителям показали лишь решетку радиатора и «противотуманку».
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  Volvo дразнит видео S60 Volvo S60 Volvo дразнит видео S60 Volvo S60 Volvo дразнит видео S60 Volvo S60 Volvo дразнит видео S60 Volvo S60 Volvo дразнит видео S60
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Версия Volvo S60 Polestar Engineered расположится на ступеньку выше топовой комплектации R-Design. Автомобиль получит гибридную силовую установку T8 Twin Engine с суммарной отдачей 145 л.с. В ее состав войдет четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2.0 литра и электромотор. Дизельных версий у нового S60 не будет.

Судя по видео, радиаторная решетка кроваво-красного седана будет выполнена в стиле универсала V60 и украшена логотипом Polestar, чтобы подчеркнуть, что флагманский Volvo S60 будет больше, чем просто Volvo. В дизайне головной оптики неожиданностей не предвидится – все те же фирменные фары «Молот Тора». Ранее сообщалось, что автомобиль получит мощные тормоза Brembo и регулируемые амортизаторы Ohlins. А благодаря новой версии программного обеспечения расход топлива существенно снизится.

До 2020 года, помимо нового Volvo S60 шведская марка может представить только одну новую модель – универсал V40. Кроме того, Volvo выпустит аналогичные «заряженные» модификации Polestar Engineered для XC60 и V60.
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Volvo дразнит видео S60
{{material_122753}}Версия Volvo S60 Polestar Engineered расположится на ступеньку выше топовой комплектации R-Design. Автомобиль получит гибридную силовую установку T8 Twin Engine с суммарной отдачей 145 л.с. В ее состав войдет четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2.0 литра и электромотор. Дизельных версий у нового S60 не будет.Судя по видео, радиаторная решетка кроваво-красного седана будет выполнена в стиле универсала V60 и украшена логотипом Polestar, чтобы подчеркнуть, что флагманский Volvo S60 будет больше, чем просто Volvo. В дизайне головной оптики неожиданностей не предвидится – все те же фирменные фары «Молот Тора». Ранее сообщалось, что автомобиль получит мощные тормоза Brembo и регулируемые амортизаторы Ohlins. А благодаря новой версии программного обеспечения расход топлива существенно снизится.До 2020 года, помимо нового Volvo S60 шведская марка может представить только одну новую модель – универсал V40. Кроме того, Volvo выпустит аналогичные «заряженные» модификации Polestar Engineered для XC60 и V60.
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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