Скандинавский стиль и неожиданные компромиссы — стоит ли выбирать EX30

Volvo EX30 удивил: почему новый кроссовер не так практичен, как кажется

Volvo EX30 обещает быть идеальным выбором для прагматиков. Но реальность оказалась иной. Зимний тест в Англии выявил неожиданные нюансы. Почему этот кроссовер не так прост, как кажется? Узнайте, что скрывает скандинавская новинка.

Volvo всегда ассоциировался с надежностью, спокойствием и продуманной безопасностью. Многие считают, что автомобили этой марки выбирают те, кто ценит практичность и не гонится за модой. Однако новый EX30 удивляет даже самых убежденных поклонников бренда.

Неделя за рулем этого компактного кроссовера прошла в условиях зимней погоды северной Англии: сырость, моросящий дождь, промозглый ветер. Серый кузов быстро покрывался каплями, дороги не радовали чистотой. В таких условиях особенно остро ощущаются все плюсы и минусы автомобиля.

Фото: Naveed Hussain / autoevolution

Первое, что бросается в глаза – необычный подход к эргономике. Внутри EX30 царит минимализм: почти все управление сконцентрировано на большом центральном экране. Классические кнопки и привычные рычаги исчезли, уступив место сенсорным панелям. С одной стороны, это выглядит современно, с другой — мешает в дороге, особенно если нужно быстро изменить настройки климата или найти нужную функцию.

Салон выполнен из экологичных материалов, что подчеркивает бережное отношение Volvo к окружающей среде. Но не всем понравится жесткий пластик на дверях и отсутствие привычных мягких вставок. Места для пассажиров достаточно, но багажник невелик — для регулярных семейных поездок его может не хватить.

На ходу EX30 ведет себя уверенно: подвеска хорошо справляется с неровностями, а шумоизоляция достойная для своего класса. Электродвигатель обеспечивает мгновенный отклик на педаль газа, но запас хода в холодную погоду заметно снижается. Зарядка занимает больше времени, чем хотелось бы, особенно от обычной розетки.

Система помощи водителю работает корректно, но иногда проявляет излишнюю настойчивость, что может мешать управлению. Парковка в городских условиях не вызывает сложностей благодаря компактным габаритам и камерам кругового обзора.

В целом, Volvo EX30 – это не просто очередной «разумный» кроссовер. Он предлагает свежий взгляд на привычные вещи, но требует от владельца готовности к компромиссам. Если вы ищете автомобиль, максимально простой и понятный в управлении, возможно, стоит рассмотреть другие модели. А тем, кто ценит современные технологии и не боится новых решений, EX30 подарит интересный опыт.