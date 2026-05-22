Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 14:19

Volvo EX30 в центре скандала: массовый иск из-за пожаров аккумуляторов в Таиланде

Пожары в новых электрокарах Volvo стали громкого судебного разбирательства

В Таиланде разгорелся скандал вокруг Volvo EX30: владельцы массово подают иски из-за возгораний аккумуляторов. Производитель предложил замену батарей, но клиенты требуют возврата денег. Почему ситуация может повлиять на репутацию бренда и что ждет рынок электромобилей - разбираемся подробно.

Скандал с возгораниями аккумуляторов в Volvo EX30 в Таиланде может стать тревожным сигналом для российских автолюбителей, следящих за безопасностью современных электрокаров. В условиях, когда электромобили становятся все популярнее, подобные инциденты способны повлиять на доверие к бренду и изменить отношение к покупке новых моделей.

Как сообщает Reuters, Ассоциация по защите прав потребителей Таиланда подала гражданский иск против местного подразделения Volvo Cars. Причиной стали два случая возгорания аккумуляторов в Volvo EX30, произошедшие в мае в разных городах страны. После неудачных переговоров между владельцами и производителем, часть клиентов решила обратиться в суд, требуя полного возврата средств за автомобили, а не только замену батарей или временные меры.

На сегодняшний день в Таиланде зарегистрировано более 1600 электрокроссоверов Volvo EX30. Представители Volvo Cars подчеркивают, что подобные инциденты крайне редки - по их данным, возгорания зафиксированы лишь у 0,1% проданных машин. В качестве временного решения компания рекомендовала не заряжать аккумуляторы выше 70% и предложила замену батарей, а также предоставление подменных автомобилей. Однако большинство владельцев не согласились на эти условия, настаивая на возврате денег.

Интересно, что похожие ситуации с недовольством покупателей электрокаров уже возникали на мировом рынке.

Volvo EX30 - самый компактный и быстрый серийный кроссовер марки, выпускаемый с июня 2023 года. Модель построена на платформе SEA, разработанной совместно с Geely, и оснащается литий-железо-фосфатной батареей на 49 кВт·ч или более емкими литий-никель-марганец-кобальтовыми аккумуляторами. В феврале 2026 года Volvo объявила об отзыве более 40 тысяч EX30 по всему миру из-за производственного дефекта, который может привести к перегреву и возгоранию батарей. В ноябре 2025 года аналогичный случай произошел в Бразилии, где выставочный экземпляр EX30 полностью сгорел в дилерском центре.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут нанести серьезный удар по репутации Volvo, десятилетиями ассоциировавшейся с максимальной безопасностью. Важно понимать, что массовые иски и публичные обсуждения проблем с аккумуляторами способны не только повлиять на продажи, но и изменить стратегию бренда на мировом рынке. Для российских покупателей эта история служит напоминанием: даже у признанных лидеров индустрии могут возникать серьезные технические сложности, а реакция компании на такие вызовы становится ключевым фактором доверия.

Упомянутые модели: Volvo EX30
Упомянутые марки: Volvo, Geely
