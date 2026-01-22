Шведский внедорожник удивил всех — что скрывает новая модель?

Volvo EX60 Cross Country бросает вызов Rivian R2 в сегменте компактных кроссоверов — кто выиграет гонку технологий

Volvo EX60 Cross Country выходит на рынок и сразу становится конкурентом Rivian R2. Шведы делают ставку на прочность и универсальность. Новинка обещает удивить даже самых требовательных водителей. Чем ответит Rivian? Подробности - в материале.

Volvo официально вывел на рынок свой долгожданный компактный кроссовер EX60, который уже успел произвести немало шума среди поклонников марки и экспертов рынка. Но настоящей сенсацией стал вариант Cross Country — именно он, по мнению многих, сможет изменить расстановку сил в одном из самых востребованных сегментов. Шведский производитель явно не собирается уступать позиции и готов вступить в открытую схватку с такими игроками, как Rivian R2.

EX60 Cross Country - это не просто очередная модификация. Здесь ставка сделана на выносливость, универсальность и готовность к приключениям. Автомобиль получил удлиненный дорожный просвет, кронштейны накладки по периметру кузова и особую подвеску, что сразу же отличает его на фоне конкурентов. Внешне модель выглядит уверенно и даже немного агрессивно, что наверняка оценят любители активного отдыха и дальних поездок.

Фото: Volvo

Внутри EX60 Cross Country встречает водителей и пассажиров скандинавским минимализмом, но при этом не забыто о комфорте и современных технологиях. Качественные материалы отделки, продуманная эргономика и обилие электронных помощников делают поездку максимально приятной. Особое внимание уделено безопасности Volvo. Здесь установлены новейшие системы предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и интеллектуальная система полного привода.

Что касается технической части, то EX60 Cross Country оснащен современным электрическим приводом с запасом хода, которого хватает не только для города, но и для выездов на природу. Батарея обеспечивает достойную автономность, а система быстрой зарядки позволяет не тратить больше времени на стоянку. Инженеры Volvo явно учли требования потенциальных владельцев, которые ценят не только экологичность, но и реальную практичность.

Главный конкурент новинки — Rivian R2 — уже давно считается эталоном среди электрических кроссоверов для приключений.

Интересно, что Volvo не ограничивается стандартными решениями. В Cross Country предусмотрены уникальные опции для пассажиров: крепления для велосипедов, встроенные багажные системы и даже специальные режимы для езды по бездорожью. Все это говорит о том, что модель рассчитана на тех, кто не боится выйти за пределы асфальта и ищет новые впечатления.

Пока Rivian R2 продолжает удерживать позицию, появление EX60 Cross Country может серьезно изменить баланс сил. Шведский кроссовер уже вызвал ажиотаж среди дилеров и потенциальных покупателей. Остается только наблюдать, как разворачивается борьба за внимание любителей приключений и новых технологий.