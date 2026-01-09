Электромобили и быстрые зарядки — мифы и ожидания: что скрывает Volvo?

9 января 2026, 05:21
Volvo EX60 обещает зарядку почти как заправка, что скрывается за новым решением
Volvo EX60 обещает зарядку почти как заправка, что скрывается за новым решением
Volvo заявляет о революции в скорости зарядки электромобилей. Новая модель EX60 обещает сократить время на станции до минимума. Но действительно ли это сопоставимо с привычной заправкой бензином? Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями шведского бренда.
Прошло уже несколько лет с того момента, как на дорогах появились первые электромобили. За это время технологии шагнули далеко: увеличилась дальность хода, сократилось время зарядки, а передовая инфраструктура стала заметно шире. Однако, несмотря на все успехи, электрокары по-прежнему не могут полностью конкурировать с автомобилями с ДВС, когда речь заходит о скорости пополнения запаса хода. Но, похоже, шведский автопроизводитель Volvo решил бросить вызов этому стереотипу.
В 2026 году Volvo уже имеет в своем портфолио несколько полностью электрических моделей, и теперь компания готовится к выпуску нового кроссовера EX60. Главная интрига - обещание, что время, проведенное на зарядной станции, будет почти таким же коротким, как и при обычной заправке. Звучит заманчиво, особенно для тех, кто привык к ритму большого города и не готов тратить лишние минуты на ожидание.
Volvo утверждает, что благодаря новейшей архитектуре и современным батареям, EX60 сможет заряжаться с рекордной скоростью. По словам представителей бренда, за 10-15 минут можно будет получить запас хода, достаточный для дальней поездки. Это действительно впечатляет на фоне большинства современных электромобилей, что для такого результата требует больше времени.
Однако, если копнуть глубже, становится ясно: сравнивать зарядку электромобиля и заправку бензином пока рано. Даже самые быстрые зарядные станции не всегда доступны, а их мощность часто ограничена. Кроме того, на пример, многое зависит от температуры окружающей среды, состояния батареи и даже от того, сколько других машин подключено к сети одновременно.
Еще один нюанс – психологический. Водители, привыкшие к мгновенной заправке, могут быть разочарованы, если обещанные 10 минут превратятся в 20 или даже 30. А ведь именно такие ожидания определяют отношение к электромобилям в целом. Volvo, конечно, закладывает будущее, но пока реальность все еще далека от идеала.
Volvo EX60 – это не просто очередная новинка, а символ перемен, который постоянно присутствует в автомобильной индустрии. Шведы не боятся громких заявлений, но и не скрывают, что путь к полной замене ДВС на электротягу будет долгим и непростым. Впрочем, именно такие амбициозные проекты и двигают рынок вперед, чтобы обеспечить поиск новых решений.
Похожие материалы Вольво
-
09.01.2026, 09:37
Почему в СССР «Жигули» стали символом успеха и вытеснили «Москвич»
В СССР спорили, какая машина круче - «Жигули» или «Москвич». ВАЗ быстро стал мечтой для многих. Почему именно эти авто считались признаком статуса? Внутри - неожиданные детали и сравнения. История, которая до сих пор вызывает споры.Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
09.01.2026, 07:15
Парадокс рынка: почему китайские автомобили в России стоят вдвое дороже, чем на родине
Цены на китайские машины в России удивляют многих. Почему разница с Китаем так велика? Какие расходы скрыты в финальной цене? В статье - реальные примеры и неожиданные детали. Эксперты раскрывают подводные камни покупки авто из КНР.Читать далее
-
09.01.2026, 06:46
Caterham официально выводит свой новый электроспорткар на рынок США в 2026 году
Caterham готовит сенсацию для американских дорог. Новый электроспорткар дебютировал в Лас-Вегасе. Компания обещает реальный выход на рынок США. Подробности о планах и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
09.01.2026, 06:12
Минусы о которых не говорят: опыт реального владения Lada Iskra и нюансы эксплуатации
Lada Iskra удивляет сочетанием простоты и практичности. В городе проявляются неожиданные мелочи. Некоторые решения вызывают вопросы у водителя. Мультимедиа не всегда радует скоростью. Комфорт требует доработок, но потенциал у модели есть.Читать далее
-
09.01.2026, 05:51
Rolls-Royce Vespyre: виртуальный кабриолет с гибридным V8 и духом Silver Shadow
Rolls-Royce Vespyre - виртуальный кабриолет с гибридным V8. Дизайн вдохновлен классикой и ар-деко. Модель сочетает традиции и современные технологии. Ожидать ли возвращения открытых GT от британцев? Узнайте детали.Читать далее
-
09.01.2026, 05:46
BMW 1 Series следующего поколения: как изменится хэтчбек в эпоху Neue Klasse
BMW готовит смену поколения для 1 Series. Новинка получит стиль Neue Klasse и электроверсию. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Внешность уже представили в цифровых рендерах. Каким будет новый хэтчбек - пока загадка.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее
Похожие материалы Вольво
-
09.01.2026, 09:37
Почему в СССР «Жигули» стали символом успеха и вытеснили «Москвич»
В СССР спорили, какая машина круче - «Жигули» или «Москвич». ВАЗ быстро стал мечтой для многих. Почему именно эти авто считались признаком статуса? Внутри - неожиданные детали и сравнения. История, которая до сих пор вызывает споры.Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
09.01.2026, 07:15
Парадокс рынка: почему китайские автомобили в России стоят вдвое дороже, чем на родине
Цены на китайские машины в России удивляют многих. Почему разница с Китаем так велика? Какие расходы скрыты в финальной цене? В статье - реальные примеры и неожиданные детали. Эксперты раскрывают подводные камни покупки авто из КНР.Читать далее
-
09.01.2026, 06:46
Caterham официально выводит свой новый электроспорткар на рынок США в 2026 году
Caterham готовит сенсацию для американских дорог. Новый электроспорткар дебютировал в Лас-Вегасе. Компания обещает реальный выход на рынок США. Подробности о планах и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
09.01.2026, 06:12
Минусы о которых не говорят: опыт реального владения Lada Iskra и нюансы эксплуатации
Lada Iskra удивляет сочетанием простоты и практичности. В городе проявляются неожиданные мелочи. Некоторые решения вызывают вопросы у водителя. Мультимедиа не всегда радует скоростью. Комфорт требует доработок, но потенциал у модели есть.Читать далее
-
09.01.2026, 05:51
Rolls-Royce Vespyre: виртуальный кабриолет с гибридным V8 и духом Silver Shadow
Rolls-Royce Vespyre - виртуальный кабриолет с гибридным V8. Дизайн вдохновлен классикой и ар-деко. Модель сочетает традиции и современные технологии. Ожидать ли возвращения открытых GT от британцев? Узнайте детали.Читать далее
-
09.01.2026, 05:46
BMW 1 Series следующего поколения: как изменится хэтчбек в эпоху Neue Klasse
BMW готовит смену поколения для 1 Series. Новинка получит стиль Neue Klasse и электроверсию. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Внешность уже представили в цифровых рендерах. Каким будет новый хэтчбек - пока загадка.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее