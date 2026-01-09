Электромобили и быстрые зарядки — мифы и ожидания: что скрывает Volvo?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 05:21

Volvo EX60 обещает зарядку почти как заправка, что скрывается за новым решением

Volvo заявляет о революции в скорости зарядки электромобилей. Новая модель EX60 обещает сократить время на станции до минимума. Но действительно ли это сопоставимо с привычной заправкой бензином? Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями шведского бренда.

Прошло уже несколько лет с того момента, как на дорогах появились первые электромобили. За это время технологии шагнули далеко: увеличилась дальность хода, сократилось время зарядки, а передовая инфраструктура стала заметно шире. Однако, несмотря на все успехи, электрокары по-прежнему не могут полностью конкурировать с автомобилями с ДВС, когда речь заходит о скорости пополнения запаса хода. Но, похоже, шведский автопроизводитель Volvo решил бросить вызов этому стереотипу.

В 2026 году Volvo уже имеет в своем портфолио несколько полностью электрических моделей, и теперь компания готовится к выпуску нового кроссовера EX60. Главная интрига - обещание, что время, проведенное на зарядной станции, будет почти таким же коротким, как и при обычной заправке. Звучит заманчиво, особенно для тех, кто привык к ритму большого города и не готов тратить лишние минуты на ожидание.

Volvo утверждает, что благодаря новейшей архитектуре и современным батареям, EX60 сможет заряжаться с рекордной скоростью. По словам представителей бренда, за 10-15 минут можно будет получить запас хода, достаточный для дальней поездки. Это действительно впечатляет на фоне большинства современных электромобилей, что для такого результата требует больше времени.

Однако, если копнуть глубже, становится ясно: сравнивать зарядку электромобиля и заправку бензином пока рано. Даже самые быстрые зарядные станции не всегда доступны, а их мощность часто ограничена. Кроме того, на пример, многое зависит от температуры окружающей среды, состояния батареи и даже от того, сколько других машин подключено к сети одновременно.

Еще один нюанс – психологический. Водители, привыкшие к мгновенной заправке, могут быть разочарованы, если обещанные 10 минут превратятся в 20 или даже 30. А ведь именно такие ожидания определяют отношение к электромобилям в целом. Volvo, конечно, закладывает будущее, но пока реальность все еще далека от идеала.

Volvo EX60 – это не просто очередная новинка, а символ перемен, который постоянно присутствует в автомобильной индустрии. Шведы не боятся громких заявлений, но и не скрывают, что путь к полной замене ДВС на электротягу будет долгим и непростым. Впрочем, именно такие амбициозные проекты и двигают рынок вперед, чтобы обеспечить поиск новых решений.

Упомянутые марки: Volvo
