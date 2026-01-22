Скандинавский кроссовер удивил интерьером и дальностью хода — что скрывает новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 00:04

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country

Volvo EX60 готовится изменить представление о среднеразмерных кроссоверах. Модель обещает рекордную дальность хода и быструю зарядку. Внутри — неожиданные решения. Цены уже объявлены.

Volvo официально представила свой новый среднеразмерный электрокроссовер EX60, который уже успел наделать шума в автомобильном мире. Шведы сделали ставку на передовые технологии и не прогадали: модель получила 800-вольтовую архитектуру, что сразу выделяет ее среди конкурентов. Запас хода по циклу WLTP — до 810 километров, и это не просто цифра на бумаге, а реальный вызов для Audi, BMW и Mercedes.

Внешне EX60 продолжает фирменную скандинавскую линию: строгие формы, лаконичные детали, никаких лишних украшательств. Передняя часть полностью закрыта, а светодиодная оптика с узнаваемым мотивом «молота Тора» теперь идет в базе. За доплату можно получить продвинутую Pixel-LED систему, которая умеет буквально вырезать из светового потока другие машины, чтобы не слепить водителей. Почти трехметровая колесная база визуально вытягивает силуэт, а дверные ручки теперь спрятаны в оконной линии и работают по принципу электрозамка. Даже в случае аварии двери останутся под напряжением, чтобы их можно было открыть — но спасатели наверняка предпочли бы классические ручки.

Фото: Volvo

Задняя часть EX60 сочетает элементы сразу нескольких новых моделей Volvo: четкая световая графика и минимализм. Габариты впечатляют: длина — 4,8 метра, ширина с зеркалами — чуть больше двух, высота — 1,64 метра. Багажник вмещает от 523 до 1647 литров, что делает кроссовер практичным для семьи или дальних поездок.

Внутри EX60 встречает светлыми тонами и огромным изогнутым дисплеем на 15 дюймов. Руль стал компактнее, а вместо сенсорных панелей — привычные кнопки, что порадует консерваторов. Панорамная крыша идет в базе, а за отдельную плату ее можно затемнить одним нажатием. На втором ряду просторно, даже высоким пассажирам не придется жертвовать комфортом.

Фото: Volvo

Технически EX60 построен на новой платформе SPA3, которую уже используют старшие модели бренда. 800-вольтовая система позволяет заряжать батарею с 10 до 80% всего за 18 минут при мощности до 370 кВт. Обычная зарядка переменным током — 22 кВт. Батарея интегрирована в структуру кузова по технологии «cell-to-body», что экономит место и увеличивает внутренний объем. Правда, если потребуется заменить отдельные модули, ремонт окажется непростым.

На старте продаж доступны две версии: заднеприводная P6 с аккумулятором 83 кВт-ч и запасом хода 620 км, а также полноприводная P10 с батареей 95 кВт-ч и дальностью 660 км. Мощность — 374 и 510 л.с. соответственно. Топовая модификация P12 появится только в 2027 году: 680 л.с., 117 кВт-ч и те самые 810 км на одном заряде.

Caption

Особое внимание заслуживает версия Cross Country. Она отличается увеличенным клиренсом (на 20 мм выше, плюс еще 20 мм можно добавить за счет пневмоподвески), защитой днища и металлической вставкой на стойке. На трассе кузов автоматически опускается для лучшей аэродинамики. Внутри — те же опции, что и у стандартного EX60, но с акцентом на практичность.

Volvo EX60 появится в автосалонах летом 2026 года. Базовая версия P6 оценена в 62 990 евро, а Cross Country на базе P10 — минимум в 68 990 евро. Самый мощный P12 придется подождать до 2027 года, он будет доступен как в стандартном, так и в «внедорожном» исполнении.

Фото: Volvo

Volvo снова доказывает, что умеет удивлять не только безопасностью, но и технологичностью. EX60 — это не просто очередной электрокроссовер, а заявка на лидерство в сегменте. Остается только дождаться первых тест-драйвов и посмотреть, как новинка поведет себя в условиях реальной эксплуатации.

Упомянутые марки: Volvo
