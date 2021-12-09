Volvo FH16: возможно, самый лучший бескапотник
Как и полагается дорогому современному грузовику, FH16 оснащён целой кучей электронных систем, которые повышают безопасность, а также комфорт водителя. Есть, например, цифровая приборная панель, которую можно настроить под себя, «умный» стояночный тормоз (он умеет сниматься сам, когда это нужно) и ещё много всего. Адаптивный круиз-контроль, оповещения при перестроениях – это само собой. Правда, часть всех этих благ цивилизаций доступно только в виде опций. Коробка, разумеется, роботизированная.
Отдельная тема – это удобство. Кресло тягача имеет массу регулировок. Присутствует множество полезных для водителя мелочей. Кабина версии XXL по европейским меркам – просто огромна. Да, в Америке есть больше и намного больше, да и вообще там под заказ делают тягачи с настоящими домами на колёсах. Но у Дяди Сэма совсем другие нормы, касающиеся максимальной длины автопоезда.
А теперь главное. В самый мощный вариант грузовика устанавливается двигатель мощностью 750 л.с. и с крутящим моментом… 3500 Н∙м! То есть, момент здесь больше, чем у самого тяжёлого тягача на планете – Nicolas Tractomas (о нём у нас есть отдельная статья: https://110km.ru/art/kak-vyglyadit-samyy-bolshoy-tyagach-v-mire-nicolas-tractomas-137000.html ). Причём, в отличие от «Трактомаса», FH16 – продукция серийная! Что интересно, при таких характеристиках, расход топлива у «Вольво» по меркам тяжёлых тягачей – вполне себе средненький. А для коммерческого автомобиля, который должен приносить прибыль, это тоже очень важно.
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