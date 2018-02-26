26 февраля 2018, 10:25

Volvo готовит кросс-купе

Компания Volvo запатентовала торговый знак XC50, что свидетельствует о планах компании построить компактный купеобразный кроссовер, который будет конкурировать с BMW X2 и GLC Coupe.
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По словам представителей Volvo, в настоящее время компания покрывает почти все сегменты рынка, поэтому ей осталось только углублять свое присутствие в уже имеющихся нишах. И судя по всему, шведы готовы дать зеленый свет кросс-купе XC50. Модель с таким названием может появиться не ранее 2020 года. Сначала Volvo представит публике новый седан S60, и, возможно, компактный хэтчбек, который придет на смену нынешнему V40.

В линейке Volvo новый XC50 займет место между XC40 и XC60 и составит конкуренцию компактным купеобразным кроссоверам немецких автопроизводителей. Таким образом, линейка SUV шведской марки расширится до четырех моделей: XC40, XC50, XC60 и XC90.
Volvo XC40
Согласно перспективному плану развития Volvo, все модели, выпущенные после 2019 года, должны воплощать электрические технологии. Поэтому новый автомобиль обязательно получит гибридный двигатель. Возможно и появление полностью электрической версии. Кроме того, новинке достанутся «по наследству» моторы от XC40.
 
Кроссовер XC40 представили осенью прошлого года. Автомобиль построен на платформе CMA, разработанной совместно с инженерами Geely. В дальнейшем именно на этой платформе построят не только новый хэтчбек V40, но и кросс-купе XC50. Первые кроссоверы XC40 сошли с бельгийского завода Volvo в ноябре 2017 года. Российские продажи новинки должны начаться ближе к лету нынешнего года. 
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Volvo готовит кросс-купе
По словам представителей Volvo, в настоящее время компания покрывает почти все сегменты рынка, поэтому ей осталось только углублять свое присутствие в уже имеющихся нишах. И судя по всему, шведы готовы дать зеленый свет кросс-купе XC50. Модель с таким названием может появиться не ранее 2020 года. Сначала Volvo представит публике новый седан S60, и, возможно, компактный хэтчбек, который придет на смену нынешнему V40.В линейке Volvo новый XC50 займет место между XC40 и XC60 и составит конкуренцию компактным купеобразным кроссоверам немецких автопроизводителей. Таким образом, линейка SUV шведской марки расширится до четырех моделей: XC40, XC50, XC60 и XC90. {{model_6364}}Согласно перспективному плану развития Volvo, все модели, выпущенные после 2019 года, должны воплощать электрические технологии. Поэтому новый автомобиль обязательно получит гибридный двигатель. Возможно и появление полностью электрической версии. Кроме того, новинке достанутся «по наследству» моторы от XC40. Кроссовер XC40 представили осенью прошлого года. Автомобиль построен на платформе CMA, разработанной совместно с инженерами Geely. В дальнейшем именно на этой платформе построят не только новый хэтчбек V40, но и кросс-купе XC50. Первые кроссоверы XC40 сошли с бельгийского завода Volvo в ноябре 2017 года. Российские продажи новинки должны начаться ближе к лету нынешнего года. 
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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