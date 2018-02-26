26 февраля 2018, 10:25
Volvo готовит кросс-купе
Компания Volvo запатентовала торговый знак XC50, что свидетельствует о планах компании построить компактный купеобразный кроссовер, который будет конкурировать с BMW X2 и GLC Coupe.
По словам представителей Volvo, в настоящее время компания покрывает почти все сегменты рынка, поэтому ей осталось только углублять свое присутствие в уже имеющихся нишах. И судя по всему, шведы готовы дать зеленый свет кросс-купе XC50. Модель с таким названием может появиться не ранее 2020 года. Сначала Volvo представит публике новый седан S60, и, возможно, компактный хэтчбек, который придет на смену нынешнему V40.
В линейке Volvo новый XC50 займет место между XC40 и XC60 и составит конкуренцию компактным купеобразным кроссоверам немецких автопроизводителей. Таким образом, линейка SUV шведской марки расширится до четырех моделей: XC40, XC50, XC60 и XC90.
Кроссовер XC40 представили осенью прошлого года. Автомобиль построен на платформе CMA, разработанной совместно с инженерами Geely. В дальнейшем именно на этой платформе построят не только новый хэтчбек V40, но и кросс-купе XC50. Первые кроссоверы XC40 сошли с бельгийского завода Volvo в ноябре 2017 года. Российские продажи новинки должны начаться ближе к лету нынешнего года.
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