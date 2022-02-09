Volvo готовит новый кроссовер: он займет место между XC60 и XC90
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Серийное производство «младшего» кроссовера наладят на американском заводе Volvo в Риджвилле ближе к 2025 году, а также в Китае. В год планируют выпускать по 100 тысяч экземпляров. Причем все электрокары, собранные в США, порядка 40 тысяч единиц, будут продавать исключительно на североамериканском рынке. Машины китайской сборки отправятся как на внутренний рынок Поднебесной, так и на экспорт.
Название новинки пока неизвестно. Но в Volvo планируют отказаться от буквенно-цифровых индексов в пользу полноценных имен. Первым опытом должен стать большой электрический кроссовер Volvo Embla, который придет на смену нынешнему Volvo XC90.
- 2 400 000 РVolvo XC90 2013 в Москве
- 2 750 000 РVolvo XC90 2015 в Москве
- 3 010 000 РVolvo XC90 2017 в Москве
- 2 010 000 РVolvo XC60 2012 в Москве
- 4 575 000 РVolvo XC60 2020 в Москве
- 1 980 000 РVolvo XC60 2012 в Москве
- 8 080 000 РVolvo XC90 2021 в Москве
- 4 827 835 РVolvo XC60 2021 в Москве
- 4 740 000 РVolvo XC60 2020 в Москве
- 960 000 РVolvo XC90 2006 в Москве
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