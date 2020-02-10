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10 февраля 2020, 18:30

Volvo и Geely задумались о полном объединении

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Фото: carzclub.ru
Компания Geely объявила о возможном полном слиянии с Volvo. Корпорация видит в этом шаге дополнительные конкурентные преимущества, финансовую выгоду и создание глобального бренда.
За 10 лет владения шведской маркой китайская Geely Automobile Holdings Limited объединила моторные подразделения компаний и создала обособленную бизнес-единицу. Теперь в планы руководства компаний входит полное слияние. В Geely хотят стать одними из лидеров в отрасли. При этом, как отмечает председатель правления Geely Ли Шуфу, сохранятся целостность и конкурентные преимущества двух брендов.
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Коллаборация Geely и Volvo позволит конкурировать не только с немецким Volkswagen, но и с альянсом FCA-PSA. Для Volvo это доступ к производственным мощностям в Китае, а для Geely продвижение бренда в Европе. В настоящее время созданы рабочие группы, которые занимаются детальной проработкой слияния. Окончательное решение примут на совете директоров.
 
Напомним, что концерн Volvo продал подразделение легковых автомобилей в 1999 году концерну Ford, американцы в 2010 году перепродали шведов китайцам. В состав концерна Geely Automobile Holdings Limited кроме Volvo, входят Geely, Proton, Lotus, LEVC и Lynk&Co. 

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Volvo и Geely задумались о полном объединении
За 10 лет владения шведской маркой китайская Geely Automobile Holdings Limited объединила моторные подразделения компаний и создала обособленную бизнес-единицу. Теперь в планы руководства компаний входит полное слияние. В Geely хотят стать одними из лидеров в отрасли. При этом, как отмечает председатель правления Geely Ли Шуфу, сохранятся целостность и конкурентные преимущества двух брендов.{{material_128772}} Коллаборация Geely и Volvo позволит конкурировать не только с немецким Volkswagen, но и с альянсом FCA-PSA. Для Volvo это доступ к производственным мощностям в Китае, а для Geely продвижение бренда в Европе. В настоящее время созданы рабочие группы, которые занимаются детальной проработкой слияния. Окончательное решение примут на совете директоров. Напомним, что концерн Volvo продал подразделение легковых автомобилей в 1999 году концерну Ford, американцы в 2010 году перепродали шведов китайцам. В состав концерна Geely Automobile Holdings Limited кроме Volvo, входят Geely, Proton, Lotus, LEVC и Lynk&Co. 
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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