Volvo и Jaguar Land Rover сокращают сотрудников в России
Фото: Land Rover
Представители Volvo уже подтвердили намерение продолжить гарантийную поддержку. Компания оставляет в штате сотрудников, отвечающих за это направление, и сохраняет для дилеров доступ к системам диагностики автомобилей. Это выгодно отличает шведскую марку от, например, американской Cadillac, которая отключила дилеров от «систем сканирования состояния автомобилей, их обновлений, что беспрецедентно для мировой практики».
В Volvo также готовы оплачивать дилерам запчасти по параллельному импорту, поскольку иного пути поставок сейчас нет. В противном случае клиенты будут вправе требовать у дистрибьютора выкупить автомобиль по текущей стоимости. Представители Jaguar Land Rover пока не делали официальных заявлений, но источники «Ъ» говорят, что ситуация у компании схожая.
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