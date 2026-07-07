Почему владельцы Volvo могут получить Apple Music бесплатно и что об этом думают эксперты

7 июля 2026, 15:18
Volvo интегрирует Apple Music в два миллиона автомобилей - три месяца бесплатно
Volvo интегрирует Apple Music в два миллиона автомобилей - три месяца бесплатно
Volvo запускает обновление, которое открывает доступ к Apple Music сразу для двух миллионов автомобилей. Это решение может изменить подход к мультимедийным сервисам в авто и повлиять на рынок подписок. Разбираемся, кому и как доступен новый сервис.
Volvo неожиданно удивляет владельцев своих автомобилей, запуская масштабное обновление, которое позволит миллионам машин получить доступ к Apple Music. Для многих это не просто очередная опция, а настоящий шаг к современным цифровым сервисам в повседневной жизни за рулём.
Нововведение распространяется на модели Volvo, выпущенные с 2020 года, включая такие популярные модели, как EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 и EC40. Однако акция действует только для новых и возвращающихся пользователей Apple Music: если у вас уже есть активная подписка, воспользоваться бесплатным предложением не получится.
Три месяца бесплатного доступа можно активировать через приложение Volvo Cars до 6 июля 2027 года. Для новых владельцев EX60, которые приобретают свои автомобили летом, Apple Music будет встроена прямо в штатную мультимедийную систему. Процесс подключения максимально прост: новым пользователям достаточно зарегистрироваться, а тем, кто уже пользовался сервисом ранее, — просто войти в свой аккаунт.
В некоторых моделях, например EX60, EX90 и ES90, предусмотрена поддержка Apple Music Spatial Audio с Dolby Atmos, которую можно использовать через аудиосистему Bowers & Wilkins. Это решение ориентировано на тех, кто ценит качественный звук и современные технологии в автомобилестроении.
Для тех, кто не попадает под условия акции, Apple Music предлагает четыре стандартных тарифа: индивидуальный за 10,99 долларов США, семейный за 16,99 долларов США — до пяти пользователей, студенческий за 5,99 долларов США и Apple One, стоимость которого зависит от набора дополнительных сервисов. Все планы предоставляют доступ к библиотеке из 100 миллионов треков без рекламы.
Распространение обновлений уже началось. В России подобные функции традиционно внедряются с некоторой задержкой, однако Volvo сохраняет поддержку своих клиентов и на локальном рынке. Интеграция Apple Music в автомобили — это не только удобство, но и новый стандарт для мультимедийных систем, который всё чаще становится важным критерием при выборе автомобиля.
Volvo активно внедряет цифровые сервисы, обеспечивая комфорт и технологичность. Данная акция может усилить конкуренцию между автопроизводителями за внимание пользователей, а также способствовать расширению экосистемных сервисов внутри автомобиля. Для российских водителей это открывает новые возможности и может повысить привлекательность таких машин на вторичном рынке.
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