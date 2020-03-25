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25 марта 2020, 12:29

Volvo намерена транспортировать собранные машины железной дорогой

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Фото: transclass.ru
Шведская компания Volvo Cars объявила о своем намерении осуществлять транспортировку произведенных на своих заводах автомобилей железнодорожным транспортом. Об этом сообщает Automotive Logistics.

Причина отнюдь не в распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса, как можно подумать в свете последних новостей. Она глубже – компания намерена на деле доказать, что верна объявленному осенью 2019 года плану действий в области сохранения климата. 

До сегодняшнего дня Volvo Cars доставляла собранные машины импортерам, преимущественно задействовав автомобильных перевозчиков. Но такая логистика, по мнению менеджеров шведского автогиганта, способствует увеличению количества выбросов CO2, что неверно.

В период до 2025 года Volvo Cars намерена сократить углеродный след жизненного цикла автомобиля аж на 40%. А для этого потребуется сократить эксплуатационные выбросы как минимум на четверть, и новая формула логистики должна здесь оказать весомую помощь.

По данным компании, в текущем году железнодорожным транспортом в торговую сеть должно быть отправлено не менее 80 000 новых автомобилей Volvo.

 

Что собой представляет ж/д автомобилевоз?

Это вагон, предназначенный для безопасной перевозки автомобиля. Вагон оборудован специальными приспособлениями и упорами для крепления автомобилей, а также системой пожарной сигнализации и охраны. Один вагон вмещает, как правило, 3–4 легковых автомобиля.

Вагон-автомобилевоз сопровождается специально обученными приемосдатчиками груза и багажа в поездах, которые осуществляют погрузку/выгрузку автомобиля, оформляют опись ТС, обеспечивают сохранность автомобиля и личных вещей отправителей в пути следования. Ключи от автомобиля по завершению погрузки передаются приемосдатчику, который осуществляет прием автомобиля к ж/д перевозке.


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Volvo намерена транспортировать собранные машины железной дорогой
Причина отнюдь не в распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса, как можно подумать в свете последних новостей. Она глубже – компания намерена на деле доказать, что верна объявленному осенью 2019 года плану действий в области сохранения климата.  До сегодняшнего дня Volvo Cars доставляла собранные машины импортерам, преимущественно задействовав автомобильных перевозчиков. Но такая логистика, по мнению менеджеров шведского автогиганта, способствует увеличению количества выбросов CO2, что неверно.В период до 2025 года Volvo Cars намерена сократить углеродный след жизненного цикла автомобиля аж на 40%. А для этого потребуется сократить эксплуатационные выбросы как минимум на четверть, и новая формула логистики должна здесь оказать весомую помощь. По данным компании, в текущем году железнодорожным транспортом в торговую сеть должно быть отправлено не менее 80 000 новых автомобилей Volvo.  Что собой представляет ж/д автомобилевоз?Это вагон, предназначенный для безопасной перевозки автомобиля. Вагон оборудован специальными приспособлениями и упорами для крепления автомобилей, а также системой пожарной сигнализации и охраны. Один вагон вмещает, как правило, 3–4 легковых автомобиля.Вагон-автомобилевоз сопровождается специально обученными приемосдатчиками груза и багажа в поездах, которые осуществляют погрузку/выгрузку автомобиля, оформляют опись ТС, обеспечивают сохранность автомобиля и личных вещей отправителей в пути следования. Ключи от автомобиля по завершению погрузки передаются приемосдатчику, который осуществляет прием автомобиля к ж/д перевозке.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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