Volvo незаметно обновляет свой логотип, посмотрите, что из этого получается
Подобные объявления обычно сопровождаются длинными пресс-релизами, объясняющими причину появления нового логотипа. Стоит посмотреть только на рекламные кампании Volkswagen или BMW. Однако Volvo не хочет быть похожей на типичную автомобильную компанию.
На прошлой неделе Volvo изменила дизайн своего логотипа и незаметно представила его широкой публике. Конечно, изменений было достаточно, чтобы все это заметили. Кроме того, шведский автопроизводитель перешел на новый логотип на всех своих платформах социальных сетей от Facebook до Instagram.
В Volvo не предоставили никаких материалов для прессы и никак не объяснили это изменение. Однако стоит отметить, что они пошли по минималистичному пути. Тенденция началась с Volkswagen еще в 2019 году, за ним последовали такие производители, такие как Mini, Audi, Nissan и Toyota.
В новом логотипе все элементы затемнены, а общий вид стал более тонким. Стоит отметить, что круг и стрелка никуда не делись. Новый логотип должен появиться в корпоративных материалах. Правда, еще неизвестно, применит ли Volvo новый логотип к своим автомобилям и появятся ли измененные шильдики.
Новый двухмерный дизайн стал седьмым логотипом Volvo за 97-летнюю историю. Последнее изменение произошло в 2016 году. До этого компания придерживалась синей и серебряной цветовой гаммы, которую использовала на протяжении десятилетий. Интересно, что новый логотип — это своего рода дань уважения логотипам конца 50-х годов.
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